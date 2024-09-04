大谷翔平首次回娘家敲三壘安！Betts轟三分砲　道奇延長賽6:2天使

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洛杉磯道奇隊今（4）日作客洛杉磯天使，展開「高速公路大戰」，這也是大谷翔平轉隊後首次回到老東家出賽，延長10局上大谷獲得故意四壞，下一棒Mookie Betts轟出三分砲、本季第15號全壘打，一棒奠定勝基，而大谷4打數敲出1支三壘安打，貢獻1分打點，終場道奇以6：2擊敗天使。這場比賽是大谷自轉隊後首次在天使主場進行正式比賽，他曾於天使效力6年時間。首局對上天使先發左投Patrick Sandoval，大谷擊出一壘滾地球出局。3局上第二打席，大谷翔平揮出右外野方向的三壘安打，天使隊提出挑戰，但最後仍判安全上壘，幫助球隊追平比數，本季的打點累積至99分，距離個人單季最多的100打點僅差1分，全場也響起MVP的歡呼聲。5局上、一人出局，大谷第三打席遭到三振，8局無人出局、一壘有人情況下，大谷的第四打席遭到天使第3任左投José Quijada三振。隨後雙方正規9局打完依舊是2：2平手，進入延長10局上，道奇Miguel Rojas適時安打，打回超前分，接著大谷被敬遠後，Betts轟出三分砲為比賽結果定調，終場道奇以4分之差拿下勝利。本賽季轉戰道奇隊後，大谷曾於6月22日至23日首次在道奇主場對決天使，連續兩場擊出全壘打，兩場比賽6打數敲出3安打，打擊率高達5成，包括2支全壘打、4分打點。儘管大谷此戰沒有開轟，但明日還有機會挑戰本季第45支全壘打，屆時生涯第100轟將會在天使主場達成。此外，大谷翔平日前對戰響尾蛇，跑出個人單場最多3次盜壘成功，本季累計「44轟46盜」，有望達成大聯盟前所未見的「50轟50盜」。如今，大谷在熟悉的天使球場，有機會先挑戰史無前例的「45轟45盜」。