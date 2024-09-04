美股重挫還未見底！華爾街「神算」分析：未來2個月恐暴跌至多10%

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美股9月在首個交易日出現恐慌指數飆高、4大指數全數淪陷重挫，道瓊工業指數收盤暴跌625.15點，費城半導體指數下殺近8%，曾正確預測了市場攀升、被稱為「華爾街神算」的大多頭 Fundstrat Global Advisors 策略師湯姆李（Tom Lee）日前受訪時就警告，美股未來兩個月恐下跌超過 7% 至 10%，建議投資者做好應對劇烈動盪的準備。受到美國ISM製造業數據疲軟與「九月魔咒」影響，美股三大指數均創下自8月5日全球拋售以來的最大單日跌幅，連帶拖累全球股市。面對美股的巨大拋售潮，這名分析師接受《CNBC》電視採訪時提供建議，他認為投資人應該在接下來的八週內應該保持謹慎。湯姆李表示，儘管光是在今年的前8個月，就有7個月市場是上漲的，「所以我們知道這是一個非常強大的市場」，但9月份同樣也會面臨降息預期以及美國總統大選，這也將導致市場緊張。他認為，未來2個月美股還有可能下跌7%至10%，且波動會相當劇烈，但另一個方面來看，未來這艱難的數週也都是進場機會，特別是本週五美國將發佈關鍵的8月非農就業數據，湯姆李認為，非農數據將顯示就業增長良好反彈，但如果反彈太強勁人們就會擔心聯準會將降息緩緩。作為去年華爾街爲數不多的多頭之一，湯姆李是《彭博社》追蹤的策略師預測最接近者，也因此有「華爾街神算子」之名，分析師們普遍認爲，市場可能不歡迎大幅度降息，而湯姆李則預測就標普指數來看，如果在 5,560 點之下移動，將延後跌勢，而如果標普突破 5,651 點的關鍵水準，他就有信心再度看漲。