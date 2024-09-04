大谷離開是對的！天使連10年無緣季後賽　投手崩盤、Trout成隱憂

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隨著大谷翔平的離開，洛杉磯天使隊低迷戰績仍無起色，開季至今138場比賽戰績為57勝81敗，勝率不到5成，確定連續10年無緣季後賽。看板球星Mike Trout傷病不斷，以及始終沒有解決的先發投手問題，進一步拖累球隊表現，使天使隊再次陷入分區墊底，也證明當初大谷翔平離隊是正確的決定，今年將迎來生涯首次季後賽。天使隊以57勝87敗戰績排在美聯西區最後一名，落後分區第一休士頓太空人隊17.5場勝差，與第4名奧克蘭運動家差距為2.5場勝差。自2014年以來，天使隊已連續10年無緣季後賽，且連續9年勝率未能達到五成。天使隊的戰績下滑部分原因來自傷病問題，主力打者Mike Trout和Luis Rengifo接連受傷缺陣，尤其是Trout已連續4年因傷病長期缺陣，讓天使隊失去重要的火力支援。此外，總經理Perry Minasian雖然在農場養成方面取得進展，並獲得兩年續約，但投手問題仍然是球隊的最薄弱的一環。本季天使隊團隊防禦率高達4.52，排全大聯盟第26位，而先發投手群防禦率4.85更糟，排在全大聯盟第28位。即便天使隊在季前進行教練團的全面改組，邀請曾帶領德州遊騎兵打進世界大賽的Ron Washington職掌兵符，並嘗試以資深內野手Anthony Rendon作為開路先鋒，但這些改變依舊無法挽救球隊低迷的狀況。天使隊在開幕戰遭遇連敗後，曾迎來4連勝的短暫反彈，但4月下旬開始進入連敗，至5月初淨勝場數已達負數，球隊狀況每況愈下，本季恐怕以分區墊底收場，重返季後賽還是遙遙無期。