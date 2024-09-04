訪美赴華府拜會官員　林右昌：美方肯定賴外交與兩岸政策

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民進黨秘書長林右昌日前訪美，並於華府時間3日前往華府全球台灣研究中心（GTI）發表演說，並拜會華府官員及智庫學者進行閉門座談，代表賴清德說明台美關係推動重點事項，並傳達其執政百日的重大政策。會後林右昌提到，美國只有信賴論，沒有疑賴論，美方學者在過程多中肯定賴清德的外交與兩岸政策。林右昌赴美首日即赴GTI發表演說，提及台灣在印太地區的安全與經濟領域扮演不可或缺的角色，並回顧自己在2019年卸任民進黨代理黨主席後，應邀訪美的經歷，並指出當時便已提出台灣為「亞太自由民主之錨」，闡述台美應在印太安全的高度，重新建構新的政治與經濟架構。林右昌重申，「兩岸沒有台灣問題，只有中國問題；印太安全的關鍵在台灣，而台灣安全的關鍵在經濟安全」，5年過去，全球經歷了諸多變遷，尤其在COVID-19疫情期間，台灣展現了強大的防疫能力、經濟韌性與科技實力，讓世界看到台灣是不可或缺的關鍵力量。針對台灣的經濟表現成長穩健，林右昌說，前總統馬英九曾表示，兩岸關係不好，台灣經濟不會好。但事實證明，疫情以來，台灣的經濟反而越來越好。並表示，自2019年起，台灣的投資結構發生重大轉變，資金從中國回流台灣，並且在2020年至2023年，台灣銀行業存款餘額平均每年增長達3.4兆台幣。同時2016年至2023年，台灣的平均經濟成長率達到3.16%，人均GDP突破34000美元，超越南韓。此外林右昌還強調，中國單方面中止ECFA146項產品進口，但台灣股市卻創下歷史新高，超過24000點，市值超越香港恆生指數。台灣出口市場的結構性翻轉顯著，2024年對中港的出口比例已降至30.9%，而對美國和東協的出口比例則增至42.5%。林右昌表示，台灣不僅是全球半導體與資通訊產業的核心，還是全球AI發展的關鍵，同時進行了史上最大規模的社會投資，推動幼兒托育、老人長照、擴大租屋租金補貼、縮短大學學費差距等，減輕人民生活負擔，強化社會韌性。2023年每戶可支配所得最高20%家庭與最低20%家庭的差距縮小，這些成果都是台灣人民的努力，也代表民進黨執政帶領台灣走在正確的道路上。在國防領域，林右昌表示，賴清德強調和平是唯一選項，雖然台灣有追求和平的理想，但對中國不能抱有幻想。他指出，中共奪取台灣的意圖並未隨政黨輪替而改變，只是策略和手段有所不同。從陳水扁時代，中共透過砲彈加飛彈；馬英九時代，使用銀彈；到蔡英文時代，則是砲彈、飛彈、銀彈、認知作戰；現在賴清德，中共除了總結了以上的所有手法外，更透過假訊息加上法律戰，企圖干擾滲透台灣社會。林右昌特別提到，蔡英文上任後推動軍事改革與機艦國造計劃，將國防預算從3577億元增加到6068億元，成長了1.7倍。賴清德延續政策，明年國防預算更將突破6470億元，再創新高。此外，義務兵役恢復一年政策得到了83%以上民眾的支持，即使是年輕人群體，支持度也超過70%。林右昌指出，台灣正在強化全社會的防衛韌性，從民力訓練到關鍵基礎設施安全，政府與社會將在面臨緊急狀態或天然災害的時，能夠維持正常運作。面對台灣的政治局勢方面，林右昌談到，民進黨作為一個執政即將邁入第9年的政黨，已具備穩健的執政經驗和自信。2000年民進黨首次執政時缺乏中央執政經驗，但如今面對朝小野大的局面，情況已大不相同。民進黨政府在經過8年執政後，已成為成熟且有經驗的執政團隊。林右昌也指出，國民黨在立法院推動的「國會擴權」法案，正在侵害台灣的民主法治與人民權益，引發了大規模的「青鳥行動」街頭抗議。民進黨政府為捍衛憲政體制，已分別由總統府、行政院、立法院與監察院提出釋憲案，並強調這將為台灣內部政治帶來全新挑戰。林右昌最後表示，2026年民進黨將邁向創黨40週年，作為「台灣本土政黨的第一品牌」，民進黨必須持續年輕化與開放，避免因連續執政而老化、僵化與退化。強調新執政團隊上任僅滿百日，賴清德的滿意度與信任度近60%，這是一個很不容易的成果，民進黨將繼續努力，深化台灣的民主成果，帶領台灣走在正確的道路上。林右昌也於會後轉述表示，美方學者在會談中多肯定賴總統穩健的外交與兩岸政策，也認為國防改革至關重要。至於美方官員，林右昌表示基於雙方互信不便透露談話內容，但指出白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前公開表示美方認定賴清德致力維持現狀與和平穩定，美方態度已十分明確。林右昌表示，他向美方強調，政府這幾年不斷提升我國戰力，明年軍事預算也比今年更多，也提高訓練、購買精良武器及設備，台灣會持續向國際社會展現守護國家的決心。林右昌此行明日也將拜會於華府為台發聲不遺餘力的FAPA總部。林右昌表示，FAPA是台美關係的重要推手，創立之初致力於爭取國會支持推動台灣民主化，後來更持續推動各項法案，爭取美國對台支持。林右昌指出，近年通過的《台灣旅行法》，便是在FAPA推動十多年後開花結果，此次拜會也是為了感謝FAPA為台美關係數十年如一日的耕耘。