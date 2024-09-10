買房注意！生活機能vs交通紅利　台中太平優質三房「性價比」完勝

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▲太平區遠離了市區的壅塞，卻在交通動能提升下，同步享有便利生活機能，成為近年購屋熱區。（圖／品牌提供）

▲太平區核心的中興東路，囊括了學區、銀行，以及調劑與平衡生活不可或缺的千坪運動公園。（圖／品牌提供）

根據調查顯示，台中市的居住幸福度高達87.7%，各項交通、生活機能等居住紅利，連帶拉抬房價飆升，以市中心蛋黃區為例，適宜一般小家庭的三房格局總價動輒3000～3500萬起跳，即便雙薪家庭也是不小負擔，更別說是首購族或青年購屋，在如此前提下，具備生活機能、性價比合宜的置產標的，才是買房族尋求的首選！觀察市場現況，太平區近年來人口持續正成長，當生活機能、交通建設等紅利到位，居住需求大幅提升，台中市政府在鄰近太平週邊新增設兩座74號匝道，從太平進到市區車程僅約10分鐘左右，卻能遠離市區壅塞，在交通設施提升下同步享有便利機能。在房價居高不下的現在，位於南太平區、中興東路周邊的「坤悦涵仰」，順勢成為近期房市話題，純住宅、零店面的均質三房規劃，加上區域房價相對親民，性價比提升，也成為小家庭、首購族的「甜蜜選擇」。「坤悦涵仰」坐擁無限棟距視野，同樣的性價比，落在台中市區，恐連兩房都難以負擔，也帶動不少家庭客層願意移居至此，享受完整高規格的三房，成就更加幸福美好的生活環境。此外，「坤悅涵仰」週邊生活機能亦相當完善，有醫院、學校，以及各式餐廳與賣場，中興東路位居太平生活核心，沿線也囊括了學區、銀行、公家機關，以及調劑與平衡生活不可或缺的千坪運動公園。「坤悦涵仰」是由資深台灣誠信建商坤悦開發，匠心打造18層雙塔建築，以零店面、純住宅規劃，匯集周圍的交通、學區、生活機能，甚至是都會區稀有的綠地與景觀棟距視野，加上親民價格等優勢，吸引自住當先的首購族、核心家庭或置產族群，看準未來房價漲勢前景，紛紛提前布局；在房價齊漲趨勢下，想要在台中這座幸福城市有個家，還得眼明手快，選擇性價比最合適的標的。