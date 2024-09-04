選舉補助款沒進口袋！賴清德撥2800萬助青年進修

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民進黨主席賴清德本次參選總統並獲選舉補助款1.6億元，並於選後宣布將捐公益、助黨工深造與回捐黨，民進黨今（4）日宣布啟動「美德青年育才計畫」，將撥補六分之一補助款約2800萬元，作爲年輕黨員進修和培育使用，並從即日起至月底開放申請，最高一次可拿30萬元。針對培育青年人才的「美德青年育才計畫」，民進黨青年部主任阮俊達說明，今年選舉過後，賴清德主席宣布把選舉補助款三分之一，專款專用來照顧民進黨創黨黨員以及支持年輕黨員進修和培育，等於有六分之一補助款使用在黨內年輕人的進修及培育，合計4年近2800萬元。阮俊達指出，經過一段時間討論，黨部提出育才計畫，從9月起至月底開放申請，申請資格凡是具有民進黨籍，在今年9月底前是40歲以下，累計有3年工作資歷的政治工作者即可申請。而針對補助類別，阮俊達補充說明，首先是短期的專業進修，包含國內外實體或線上進修，比如說欲學習特定課程，一共有40個名額，上限補助費用是2萬元；另外是國內議題訪調計畫進修，黨內有政治工作者，想針對台灣社會特定議題寫報告進行調查研究，補助費用5萬元，每年有10個名額；另外，年輕人才至國際交流也有補助，從現在到明年春天，黨內年輕工作者想到國外進行參訪，有20個名額，補助上限最高10萬元。此外，針對碩博士班進修補助，國內碩士班助學金10位名額，一位補助10萬元；國內博士班2位名額，一位補助15萬元；國外碩士班10個名額，一位補助20萬元；國外博士班一位名額補助30萬元，報名截止至月底。最後阮俊達表示，相關資訊已在民進黨各平台公開，青年部也將在本月6日、11日晚間舉辦線上說明會，歡迎符合資格的政治工作夥伴一起加入，讓年輕朋友拓展視野。