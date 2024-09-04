馬斯克轉發賀錦麗要關閉X平台影片　慘遭美媒事實查核打臉

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特斯拉創辦人馬斯克 (Elon Musk) 的 X 平台在巴西全國範圍內被暫停後，包括前獨立總統候選人小羅伯特·F·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr. ) 在內等社群媒體用戶，近期開始攻擊民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris) ，謠稱賀錦麗威脅關閉社群平台X。馬斯克與小甘迺迪皆轉發一則影片，這段影片來自2019年，賀錦麗與CNN主持人塔珀(Jake Tapper) 交談，討論川普的個人帳號是否應該從當時稱為Twitter 的平台上刪除，以及如何加強對社群媒體公司的監管。賀錦麗在訪談中提到川普擁有6500萬Twitter粉絲，質疑他違反了平台的服務條款。她強調，社交媒體平台必須為其影響力負責，並指出無論是Facebook還是Twitter，都應遵循相同的規則。馬斯克在他的社交媒體平台上發布轉發了這則貼文，強調言論自由是民主的基石，而民主黨（賀錦麗只是個傀儡）想要摧毀它。但這段談話被美聯社事實查核駁斥，直指早在馬斯克收購 Twitter 並將其重新命名為 X 之前，賀錦麗所指的是川普，而非X平台。馬斯克對民主黨的蔑視從來都不隱晦，但最近幾週，他對即將到來的美國總統大選的評論以及對賀錦麗粗暴使用人工智能技術偽造圖片的手法愈演愈烈。