全球熱指數8月破紀錄　世界氣象組織：高溫警報亮紅燈

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（中央社新加坡4日綜合外電報導）隨著全球熱指數（Heat Index）8月再次打破紀錄，聯合國世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）今天表示，氣溫上升將引發全球高溫「紅燈」警報。根據法新社見到的歐盟氣候監測機構初步數據，8月份全球平均氣溫連續第2年創下新高。根據各地氣象機構的資料，澳洲、日本、中國部分地區和挪威都經歷了有紀錄以來最熱的8月。世界氣象組織（World Meteorological Organization）秘書長索羅（Celeste Saulo）表示：「氣溫很明顯在上升…超過我們期望的範圍，而這是因為我們採取的行動還不夠。」儘管還不知道今年8月全球平均氣溫的確切數字，歐洲聯盟（EU）氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）已認定，將高於去年8月量測到的攝氏16.82度紀錄。索羅在新加坡參與「東協專門氣象中心」（ASEAN Specialised Meteorological Centre, ASMC）主辦的區域氣候論壇時表示：「閾值一次又一次地被打破。」索羅也呼籲加強監測並增加對氣象機構的支援，她說，「我們需要更多資源」。（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1130904