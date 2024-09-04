限貸令引民怨！財政部提7大指示　要公股銀行落實貸款留控機制

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銀行房貸滿水位，限貸、延後撥款引民怨，財金部會也積極滅火，除中央銀行及金管會之外，財政部今（4）日也邀集8大公股銀行總經理，督促公股銀行應依照金管會研商的房貸相關議題因應對策，並注意相關貸款業務控管事項。財政部表示，公股銀行應配合建立自用住宅貸款的留控機制，包括優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾的貸款。此外，銀行公會也將研議建置銀行住宅貸款資訊揭露專區，公股銀行需配合辦理。另外，財政部也請公股銀行加強客服，提供電話諮詢專線，並務必確保專線暢通，以利民眾查詢。至於金管會刻就銀行法第72條之2的控管規範，收集相關意見中，請公股銀行密切注意主管機關最新研議結果，並依規辦理。財政部也請公股銀行建立嚴謹的各產業貸款風險管理機制，避免貸放過於集中於特定產業，亦請公股銀行審慎評估新青安貸款案件，並協助申請人充分了解若通過核貸後的未來各期還款情形，提供相關設算還款資料予申請人，以協助其審酌自身財務還款能力。同時，財政部也要公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，澈底落實徵授信審核，並持續辦理貸後管理措施，積極進行追蹤查核，對於未合規態樣的借戶，依查得的事證積極追回補貼利息及調整貸款條件，以確實符合新青安貸款的政策協助目的。財政部在會中多次強調，請各公股銀行務必確實依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件的民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序。