日澳防長談合作部署遠程飛彈　日媒：對抗中國

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本防衛大臣（國防部長）木原稔今天訪問澳洲墨爾本，與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯舉行會談，同意日澳將在遠程彈道飛彈的整備方面的進行合作。日媒指出，此舉目的在於對抗中國。日本共同社報導，木原今天在墨爾本與馬勒斯（Richard Marles）舉行會談後，對媒體表示，日澳雙方同意將在整備運用遠程彈道飛彈的反擊能力（攻擊敵方飛彈發射基地的能力）及遠程打擊力方面進行合作。針對中國軍機上個月在日本九州外海上空入侵日本領空一事，木原在與馬勒斯在會談時，對於中國的軍事活動升高區域緊張一事都表達關切。有關澳洲海軍計畫引進新型艦艇一事，日本大致上決定將參與競標。報導說，今天木原在與馬勒斯在會談時應該有將此列為議題討論。不過，會談後，木原僅對媒體表示，「澳洲方面（對日本的護衛艦）表示關心，我們有提供資訊。至於日澳雙方交涉的詳細內容則不便透露。」日本與澳洲外交、國防「2加2會談」明天將登場。日方代表日本外務大臣上川陽子、木原將出席。日本要整備反擊能力的話，在日本國內進行發射遠程彈道飛彈的實驗會受到約制，因此考慮在澳洲進行。澳洲為了國防戰略，也計畫購入遠程彈道飛彈。日本經濟新聞報導，日本自衛隊與澳洲軍方了聯合訓練增多，雙方確定將更進一步提高相互運用性。日澳兩國將與美軍合作，預定2025年在日本與美國實施F-35戰機的聯合訓練、2026年在澳洲實施。鑑於中國軍機侵犯日本領空等軍事活動活絡化，木原與馬勒斯在會談上討論到因應中國「以武力試圖片面改變現狀」的議題。會談後，木原對媒體表示，「日澳對於中國軍事活動都抱持強烈的憂慮與關切。」此外，也都確認了為了實現「自由開放的印度太平洋」，日澳將與理念相同國家合作。木原今天上午前往澳洲雪梨，在第二次世界大戰戰亡的（前）日軍、澳軍、英軍的慰靈碑前獻花，表達悼念之意。（編輯：高照芬）1130904