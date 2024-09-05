CNN美選6大搖擺州民調：賀錦麗贏2州、川普1州領先

我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據CNN最近民調，美國總統選舉6大搖擺州中，民主黨總統候選人賀錦麗目前在威斯康辛州及密西根州明顯領先，競選對手川普顯然在亞利桑那州占上風，其餘搖擺州沒有明顯領先者。美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調機構SSRS針對威斯康辛、密西根、賓州、亞利桑那、喬治亞、內華達6大搖擺州（或稱戰場州）進行調查。調查顯示，賀錦麗在威斯康辛州以50%比44%支持率領先川普，並在密西根州以48%比43%，領先川普5個百分點。另一方面，川普則在亞利桑那州以49%比44%占上風，高出賀錦麗5個百分點。在喬治亞州、內華達州及賓州，川普與賀錦麗的民調則幾乎不相上下，在這些搖擺州中，賓州是選舉人票最多的州。在上述搖擺州中，平均有15%可能投票的選民表示，他們尚未確定投給誰，意味隨著對選戰及競選活動的關注度上升，規模可觀的部分選民可能改變看法。（譯者：陳正健）1130905