美：中國駐紐約總領事黃屏結束任期離任　並非被驅逐

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）紐約州州長侯可前副幕僚長被控擔任中國代理人。侯可今天表示，她要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏獲准。美國國務院則說，黃屏是任期到期離任。美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，侯可（Kathy Hochul）在一場活動中指出，她「已表達了驅逐（中國駐紐約）總領事的希望，而我已獲通知，這名總領事已不在紐約外交使團中。」美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天下午在記者會對相關提問表示，已看到侯可的說法，侯可今天確實與副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）談過。「首先，總領事並沒有被驅逐。我們的理解是，總領事8月結束正常的輪調任期，因此離開了這個職位，但並沒有被驅逐」。對於黃屏的行為是否構成驅逐要件或是美國有無考慮驅逐黃屏，米勒不願多說，重申「這位特定個人並沒有被驅逐，只是結束了正常的輪調任期」。他也指出，外國干預行動，包括透過應該照「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）註冊，卻沒有這麼做的秘密行動來影響美國，這些都是美國非常嚴肅看待的議題。當記者追問黃屏離開的確切日期，米勒說，據他了解，是8月底。不過，紐約郵報（New York Post）報導，黃屏今天早上匆匆離開領事館。幾個小時後，侯可告訴記者，她向國務院一名高階官員提出驅逐黃屏的要求，顯然已經獲准。前總統蔡英文去年3月出訪友邦過境紐約，僑宴未見市長亞當斯（Eric Adams）身影。美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）今年4月報導，黃屏當時致函亞當斯，警告若出席台灣僑宴，可能破壞紐約與中國的「友誼」。黃屏離任消息傳出前，侯可前華裔副幕僚長孫雯（Linda Sun）與丈夫胡驍（Chris Hu）涉嫌擔任中國代理人而在昨天被捕。根據檢方提出的65頁起訴書，40歲的孫雯，涉及簽證詐欺、洗錢，收受利益從事對中國與中共有利的行為等10項罪名。她的商人丈夫、41歲的胡驍也涉及洗錢等多項罪名。紐約時報（New York Times）報導，孫雯在紐約州政府任職期間，多次介入並反對州政府與台灣官員互動，侯可因此無法會晤台灣駐美使節。據報導，孫雯曾向邀請台灣駐美官員與州長會晤的州議會人員發出「勿安排會面」指示，還寫道「請拒絕，不想讓她（侯可）涉入敏感的中國與台灣事務」。（編輯：陳正健）1130905