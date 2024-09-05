安以軒返台現況曝光！老公涉洗錢遭判刑14年　她躲房間崩潰痛哭

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▲安以軒（右）的老公陳榮煉（左）涉洗錢、非法賭博等案，合計共83項罪名，遭判刑14年。（圖／安以軒臉書）

▲安以軒已低調返台生活，在保母、司機的幫助下照顧小孩。（圖 / 安以軒臉書）

▲夏于喬（圖）說自己和安以軒一直有在聯絡，安以軒心情當然受影響，現在就是想努力好好過生活。（圖／資料照）

女星安以軒2017年嫁給富商陳榮煉後淡出演藝圈，怎料老公卻涉洗錢、非法賭博等83項罪名遭逮捕，在去年被判刑14年。據傳安以軒未到監獄探監，已經低調帶著小孩回台生活，似乎有意切割。但其實在陳榮煉剛出事的那陣子，聽說安以軒一度把自己關在房間，每天以淚洗面，讓親友很擔心；如今安以軒已調適好心情，近日也被週刊拍到帶小孩出門的畫面，似乎已經很適應「偽單親媽媽」的身分。安以軒的老公陳榮煉過去是澳門德晉集團主席和香港上市公司勵駿集團聯席主席，去年1月卻捲入澳門賭場大亨、太陽城集團創辦人周焯華的違法開設賭場案，遭控不法經營賭博、詐騙和洗錢等83項罪名，不法獲利至少港幣15億（約新台幣59億元），一審遭判14年有期徒刑。而安以軒自從事件爆發後就持續神隱，更被爆料一次都沒去看過老公，早已帶著小孩從澳門低調返台。近日《鏡週刊》也拍到安以軒在保母、司機的幫助下接送小孩，雖然背影有些落寞，但安以軒似乎已經適應當「偽單親媽媽」。據傳陳榮煉剛被捕時，安以軒一度把自己鎖在房間裡，以淚洗面，讓親友非常擔心她心臟舊疾會發作。不過今年2月，安以軒就被粉絲拍到在泰國芭達雅度假，該粉絲稱她狀態不錯，邊跟家人聊天、邊滑手機，整個人看起來放鬆不少。和安以軒有20多年交情的夏于喬，今年4月出席活動時被問到此事，也表示自己一直都有和安以軒聯絡，認為安以軒的心情肯定受到嚴重影響，姐妹團都會幫她加油打氣，而安以軒現階段應該會以小孩為重，努力地好好過日子，夏于喬也喊話外界：「給她一點個人空間，好好沉靜心情」。