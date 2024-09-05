大谷翔平拚「50轟50盜」今年是唯一機會？213勝名人堂強投這樣說

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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，未來要單季50轟50盜很有難度。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平要拚「50轟50盜」只限定今年？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年已經累積「44轟46盜」的超狂紀錄，已經是前所未見，根據日本媒體《Full Count》報導，John Smoltz近日在《FOX Sports》球評Ben Verlander的節目「Flippin' Bats」上，被問及對於大谷翔平挑戰單季「50轟、50盜」的看法，John Smolts是勇士隊傳奇球星，1966年就拿過賽揚獎，他在節目上針對大谷翔平跟洋基隊「法官」Aaron Judge等人的表現提出看法，Ben Verlander也同意看法，他說：「若是他明年以投手回歸，要看到50盜很難了，以前二刀流時期大概就是20次、30次盜壘成功，不會像今年這樣狂跑。」