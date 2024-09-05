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大谷翔平拚「50轟50盜」今年是唯一機會？213勝名人堂強投這樣說

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平本季至今個人已累計44轟、46盜，距離成為大聯盟史上第1位締造「50轟50盜」的選手已不遠。（圖／取自洛杉磯道奇X）
▲大谷翔平本季至今個人已累計44轟、46盜，距離成為大聯盟史上第1位締造「50轟50盜」的選手已不遠。（圖／取自洛杉磯道奇X）
大谷翔平要拚「50轟50盜」只限定今年？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今年已經累積「44轟46盜」的超狂紀錄，已經是前所未見，大谷要再度搶攻「50轟50盜」的超神紀錄，也可能成為大聯盟史上最難超越的第一紀錄，也不是夢想，但根據大聯盟生涯高達213勝、154次救援成功的前勇士隊強投John Smoltz來說，大谷要挑戰這樣的紀錄，可能只有今年，因為之後他可能就會回歸投手身分。

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大谷翔平回歸投手　未來要拚50轟50盜有難度

根據日本媒體《Full Count》報導，John Smoltz近日在《FOX Sports》球評Ben Verlander的節目「Flippin' Bats」上，被問及對於大谷翔平挑戰單季「50轟、50盜」的看法，他表示，「有趣的是，當大谷再次成為投手回歸時，我們大概不會再看到這樣的情況了。」

John Smolts是勇士隊傳奇球星，1966年就拿過賽揚獎，他在節目上針對大谷翔平跟洋基隊「法官」Aaron Judge等人的表現提出看法，

大谷翔平去年9月就進行右手韌帶置換手術，本季只能以打者身分專心出賽，但是他明年球季就可以回到投手、打擊「二刀流」身分，John Smolts說：「你看他專心打擊的時候，真的創下歷史球季。但你要看到50轟50盜第二次有點難，史上大概也沒人可以再做到。」

Ben Verlander也同意看法，他說：「若是他明年以投手回歸，要看到50盜很難了，以前二刀流時期大概就是20次、30次盜壘成功，不會像今年這樣狂跑。」

此外，John Smolts也說：「他應該不會再這樣跑了。」也證實大谷未來要回歸二刀流時，必須要考量身體狀況，不會再硬拚盜壘。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在首局就敲出陽春砲，並和「MVP打線」成員Mookie Betts、Freddie Freeman合力完成道奇隊史首次開局3連轟，總教練Dave Roerts對此表示相當滿意。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，未來要單季50轟50盜很有難度。（圖／美聯社／達志影像）

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