這開路先鋒太兇猛！Schwarber首局首打席再開轟　追平MLB超狂紀錄

MLB美國職棒費城費城人今（5）日續在客場對陣多倫多藍鳥，費城人昨役的致勝功臣、單場猛敲三響砲灌進6分打點的開路先鋒Kyle Schwarber，今天則是延續火燙手感，首局首打席再度開轟。而根據數據顯示，Schwarber本季擔任首棒打者時，已13度敲出首局首打席全壘打，並列大聯盟史上第1，費城人終場就在Schwarber的好表現帶領之下，以4：2擊敗藍鳥，順利收下4連勝。
Schwarber延續火燙手感 此戰首局首打席開砲
根據大聯盟官網記者Todd Zolecki報導，長打能力相當出色的Kyle Schwarber，今日比賽面對到藍鳥先發投手Bowden Francis時，首局首打席逮中一顆偏高的92.9英哩速球，一棒將球扛出右外野大牆，這球擊球初速來到了108.4英哩，距離則為416英呎，Schwarber也幫助費城人首開紀錄。
成費城人最強核彈頭 Schwarber本季13度首打席開轟
而根據數據統計，Kyle Schwarber本季至今已13度首局首打席開轟，儼然是費城人隊史上的「最強核彈頭」，他也一舉追平過去在2003年由洋基強打Alfonso Soriano所保持的紀錄，並列大聯盟史上第1，後續有望繼續挑戰締造新紀錄。
Kyle Schwarber今日最終則是單場3個打數敲出2支安打，包含1發全壘打，貢獻1分打點，吞下1次三振、選到1次保送。而Schwarber此戰首局首打席開轟，也是個人本季第32轟，他生涯至今一共敲出44發首局首打席全壘打，目前則是並列大聯盟史上第9多。
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根據大聯盟官網記者Todd Zolecki報導，長打能力相當出色的Kyle Schwarber，今日比賽面對到藍鳥先發投手Bowden Francis時，首局首打席逮中一顆偏高的92.9英哩速球，一棒將球扛出右外野大牆，這球擊球初速來到了108.4英哩，距離則為416英呎，Schwarber也幫助費城人首開紀錄。
成費城人最強核彈頭 Schwarber本季13度首打席開轟
而根據數據統計，Kyle Schwarber本季至今已13度首局首打席開轟，儼然是費城人隊史上的「最強核彈頭」，他也一舉追平過去在2003年由洋基強打Alfonso Soriano所保持的紀錄，並列大聯盟史上第1，後續有望繼續挑戰締造新紀錄。
Kyle Schwarber今日最終則是單場3個打數敲出2支安打，包含1發全壘打，貢獻1分打點，吞下1次三振、選到1次保送。而Schwarber此戰首局首打席開轟，也是個人本季第32轟，他生涯至今一共敲出44發首局首打席全壘打，目前則是並列大聯盟史上第9多。