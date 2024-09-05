這開路先鋒太兇猛！Schwarber首局首打席再開轟　追平MLB超狂紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職棒費城費城人今（5）日續在客場對陣多倫多藍鳥，費城人昨役的致勝功臣、單場猛敲三響砲灌進6分打點的開路先鋒Kyle Schwarber，今天則是延續火燙手感，首局首打席再度開轟。而根據數據顯示，根據大聯盟官網記者Todd Zolecki報導，長打能力相當出色的Kyle Schwarber，今日比賽面對到藍鳥先發投手Bowden Francis時，而根據數據統計，後續有望繼續挑戰締造新紀錄。Kyle Schwarber今日最終則是單場3個打數敲出2支安打，包含1發全壘打，貢獻1分打點，吞下1次三振、選到1次保送。而Schwarber此戰首局首打席開轟，也是個人本季第32轟，