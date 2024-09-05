為黨主席鋪路？顏清標父子邀中部藍委苗栗山上密聚　韓江盧都來了

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▲8月初多位前後任藍委以慶祝父親節為名，在台中市林酒店與前立法院長王金平餐敘。（資料畫面）

10多位中部地區國民黨籍立委，昨晚齊聚苗栗享沐時光溫泉飯店，地主苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、立法院正副院長韓國瑜、江啟臣等人都與會。據了解，晚宴由顏清標做東，立委顏寬恒強調純粹私下聯誼，邀大家到鄉下聚會。眾人雖口徑一致指為老朋友慶生，但飲宴模式和8月初的王金平台中午宴有諸多類似之處外界仍臆測，此宴是否也屬從地方反攻中央、為盧秀燕鋪排未來參選國民黨主席之路？繼8月7日以父親節為名，中南部多位藍委在台中市林酒店與前立法院長王金平高調餐敘，中部地區藍委昨（5）日晚間再度聚首，地點選在苗栗山林裡的高級溫泉渡假酒店，東道主為大甲鎮瀾宮董事長顏清標父子。除了台中、苗栗多位國民黨立委出席，台中市副議長顏莉敏、南投立委游顥和鮮少公開露面的前雲林縣長張榮味、立委張嘉郡父女檔都到場，顯見已公開宣告「不過問政治事」的顏清標，雄厚的政治實力不減當年。享沐時光雖位於苗栗苑裡山區，事業體多樣化的李姓負責人是台中海線人，加上此處不若都會鬧區酒店人來人往、隱蔽性較高，頗受中部地區政治人物青睞。昨晚聚會和王金平8月午宴重複的賓客，有盧秀燕、江啟臣、張嘉郡等人。外界傳聞此番與盧秀燕選黨主席、修財劃法有關，顏寬恒和之前王金平的口徑類似，表示餐敘是一兩個月前定好的，以前也常與立院同事聯誼聚會，9月2日立法院報到後，很多人剛出國回來，正好帶家人來到鄉下住一晚，今天來的賓客是比較多，但完全沒聊到公事。與會立委事後表示，會中氣氛很歡樂，的確未提及敏感政治議題，「就只是聯誼」。兩場餐敘合照都站在C位的盧秀燕，低調說自己單純來參加慶生；鍾東錦則拜託委員們幫苗栗多爭取經費。