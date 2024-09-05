帕運射箭／用雙腳也行！美國無臂好手射下金牌　成帕運史上第1人

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▲Matt Stutzman昨天在複合弓個人項目擊敗中國選手艾新亮，成為賽史第一位「無臂」奪金射手，也打破帕運複合弓最高得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

Matt Stutzman太神了！2024帕拉林匹克運動會射箭項目，美國無臂射箭好手Matt Stutzman，在昨（4）日賽事用雙腳在帕運射箭項目奪下金牌，Matt Stutzman四度參戰奧運 這次最完美Matt Stutzman是美國傳奇射手，他出生就沒有手臂，他的親生父母在4個月大就送人寄養，而他有7個兄弟姊妹，儘管如此，他依舊相當樂觀，並且多次鼓勵他人，「不用手」也能活下去。41歲的Matt Stutzman生涯最後1次帕運舞台表現完美，這次賽會他一路過關斬將，遇到中國好手艾心亮，他決定放手一搏，以將近滿靶的149分新高獲勝，尤其最後5箭，他都飆出10分高分，以149：147擊敗艾心亮奪金。Matt Stutzman2010年才開始參加射箭比賽，他在2012年倫敦帕運首度參賽，就奪下銀牌。不過2016年里約帕運、2021年東京帕運都止步16強。Matt Stutzman表示：「我不想給自己增加贏牌的壓力，我來這裡是為了和家人們享受最後一次帕運，那些記憶將是我練習的動力，不是為了贏得獎牌。」而他在美國本土知名度高，還曾多次拍攝紀錄片，不但有3個小孩，還是一家之主，他曾演出紀錄片「通往奧林匹亞之路」、「在鳳凰城崛起」，而他在寄養家庭跟養父母相處愉快，一家都是門諾派信仰。