9/7迎白露「6大禁忌」！冷氣不可調太低　屬龍、雙魚座犯沖小心

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▲白露禁喝冰水，在天氣轉涼之際，喝太多冰水容易頭暈發冷，導致寒氣過重。（示意圖／取自unsplash）

9月7日即將迎來白露節氣，象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，命理專家小孟老師就提到，白露太陽黃經位在165°，在24節氣中搭配五行，秋天五行為金，金又為白，以白色形容秋天的露水，故古人稱之為「白露」。而在白露有6大禁忌必須遵守，尤其生肖龍、雙魚座外出遠行要特別注意安全，也要遠離患上感冒的人。白露之後天氣將轉涼，身上穿著不宜過於裸露，容易感冒著涼。在白露轉涼之際，喝太多冰水容易頭暈發冷，導致寒氣過重。白露時人體毛細孔會變小，若這時進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好、不易代謝，身體淤堵會有損健康。身體容易在夜晚發冷，冷氣溫度太低，會導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。白露後夜晚氣溫較涼，睡覺一定要蓋好被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。這兩類人在白露期間，外出遠行要注意安全，尤其要遠離正在感冒的人，以防病魔纏身。