全台71家吃到飽餐廳9月優惠！下殺3折「僅459元」　軍公教買1送1

9/7迎白露「6大禁忌」！冷氣不可調太低　屬龍、雙魚座犯沖小心

記者賴禹妡／綜合報導

▲9月7日即將迎來白露節氣，有6大禁忌必須遵守，尤其生肖龍、雙魚座外出遠行要特別注意安全，也要遠離患上感冒的人。（示意圖／Unsplash）
▲9月7日即將迎來白露節氣，有6大禁忌必須遵守，尤其生肖龍、雙魚座外出遠行要特別注意安全，也要遠離患上感冒的人。（示意圖／Unsplash）
9月7日即將迎來白露節氣，象徵時節逐漸轉陰，天氣漸漸涼爽，命理專家小孟老師就提到，白露太陽黃經位在165°，在24節氣中搭配五行，秋天五行為金，金又為白，以白色形容秋天的露水，故古人稱之為「白露」。而在白露有6大禁忌必須遵守，尤其生肖龍、雙魚座外出遠行要特別注意安全，也要遠離患上感冒的人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡白露6大禁忌

1.穿衣不宜裸露：白露之後天氣將轉涼，身上穿著不宜過於裸露，容易感冒著涼。

2.禁喝冰水：在白露轉涼之際，喝太多冰水容易頭暈發冷，導致寒氣過重。

3.忌過度運動：白露時人體毛細孔會變小，若這時進行劇烈運動，容易造成氣血循環不好、不易代謝，身體淤堵會有損健康。

▲夏天喝溫水反而比冰水更能有效降溫。（示意圖／取自unsplash）
▲白露禁喝冰水，在天氣轉涼之際，喝太多冰水容易頭暈發冷，導致寒氣過重。（示意圖／取自unsplash）
4.晚上睡覺冷氣溫度不宜太低：身體容易在夜晚發冷，冷氣溫度太低，會導致寒氣過強，易流鼻水鼻塞、手腳冰冷。

5.忌夜晚不蓋被：白露後夜晚氣溫較涼，睡覺一定要蓋好被子，切勿讓寒氣進入筋骨，導致筋骨酸痛。

6.沖生肖龍與雙魚座：這兩類人在白露期間，外出遠行要注意安全，尤其要遠離正在感冒的人，以防病魔纏身。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

9月運勢4星座旺翻！金牛座「正財運」直線飆升　牡羊座工作運猛炸

9月精彩天象滿滿！中秋節「土星合月」必看　年度最亮彗星將登場

K董親曝面試禁忌！應徵空服員說「這5字」慘了　張國煒：直接刷掉

中秋節接力秋分！12生肖9月運勢一次看　屬豬「財運、貴人」到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載