milet宣布「台北演唱會加場」！12月1日多唱1天　9／16登記抽票

日本新聲代女神milet去年11月底曾在新莊Zepp New Taipei開唱，對熱情的台灣歌迷留下深刻印象，許下一定要再回來的約定，所以確定11月30日在「台北流行音樂中心」舉辦《milet Asia Tour 2024 in Taipei》演唱會，因為門票賣光，今（5）日宣布加場，12月1日再唱一天，9月16日開放登記抽票。
milet介紹 出道就狂拿獎、還是多部超夯動漫主唱者
青春期在加拿大度過的milet，擁有獨特魅力的沙啞嗓音及標準的英文腔調，2019年3月以《inside you》正式出道，這首歌邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀製作，推出即橫掃日本各大人氣音樂榜，同時也演唱竹內結子《QUEEN 醜聞專門律師》、松本穗香《JOKER×FACE》、木村文乃《七個祕書》，以及杏《偽裝不倫》等多部連續劇主題曲。
出道就狂拿下新人獎的milet，也登過日本指標性音樂祭「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」的舞台演出；更在2020東京奧林匹克運動會閉幕式獻唱《愛的讚歌》，去年底更四度登上日本國民守歲節目《NHK紅白歌唱大賽》舞台；還曾合作「MAN WITH A MISSION」演唱電視動畫《鬼滅之刃 刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉、片尾曲〈熱戀不已〉，悅耳歌喉再廣被各領域聽眾認識。
台北專場秒殺 milet寵粉再唱1天
milet這次的台灣演唱會採全面「實名抽選」，11月30日場次賣完後，milet得知喜訊十分驚喜，為了感謝台灣歌迷的支持，她透過主辦單位宣布在同場地追加一場演出。
主辦單位表示，為了防止不正當轉售問題，門票仍以「實名抽選制」販售，抽選登記將於9月16日（一）至9月18日（三）開放申請，詳情如下。
《milet Asia Tour 2024 in Taipei》活動資訊
演出時間：2024年11月30日（六）18：00
2024年12月01日（日）16：00
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
演出票價：1F搖滾站席4500、2F前坐席3800、2F後坐席3200、3F坐席2800、2F身障席1600
加場登記抽選：2024年09月16日（一）10：00～2024年9月18日（三）19：00
加場中選通知：2024年09月27日（五）12：00起陸續通知
加場一般販售：2024年10月11日（五）12：00
▲若抽選後仍有剩餘票券，才會開放一般販售
售票系統：Ticket Plus遠大售票
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青春期在加拿大度過的milet，擁有獨特魅力的沙啞嗓音及標準的英文腔調，2019年3月以《inside you》正式出道，這首歌邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀製作，推出即橫掃日本各大人氣音樂榜，同時也演唱竹內結子《QUEEN 醜聞專門律師》、松本穗香《JOKER×FACE》、木村文乃《七個祕書》，以及杏《偽裝不倫》等多部連續劇主題曲。
出道就狂拿下新人獎的milet，也登過日本指標性音樂祭「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」的舞台演出；更在2020東京奧林匹克運動會閉幕式獻唱《愛的讚歌》，去年底更四度登上日本國民守歲節目《NHK紅白歌唱大賽》舞台；還曾合作「MAN WITH A MISSION」演唱電視動畫《鬼滅之刃 刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉、片尾曲〈熱戀不已〉，悅耳歌喉再廣被各領域聽眾認識。
台北專場秒殺 milet寵粉再唱1天
milet這次的台灣演唱會採全面「實名抽選」，11月30日場次賣完後，milet得知喜訊十分驚喜，為了感謝台灣歌迷的支持，她透過主辦單位宣布在同場地追加一場演出。
主辦單位表示，為了防止不正當轉售問題，門票仍以「實名抽選制」販售，抽選登記將於9月16日（一）至9月18日（三）開放申請，詳情如下。
《milet Asia Tour 2024 in Taipei》活動資訊
演出時間：2024年11月30日（六）18：00
2024年12月01日（日）16：00
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道8段99號）
演出票價：1F搖滾站席4500、2F前坐席3800、2F後坐席3200、3F坐席2800、2F身障席1600
加場登記抽選：2024年09月16日（一）10：00～2024年9月18日（三）19：00
加場中選通知：2024年09月27日（五）12：00起陸續通知
加場一般販售：2024年10月11日（五）12：00
▲若抽選後仍有剩餘票券，才會開放一般販售
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