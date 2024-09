milet宣布「台北演唱會加場」！12月1日多唱1天　9／16登記抽票

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲milet是日本知名歌手,曾來台開唱,演出門票秒殺。(圖/milet IG)

▲milet來台數次,每每開唱的場地一次比一次大,人氣非凡。(圖/資料照)

日本新聲代女神milet去年11月底曾在新莊Zepp New Taipei開唱,對熱情的台灣歌迷留下深刻印象,許下一定要再回來的約定,所以確定 11月30日在「台北流行音樂中心」舉辦《milet Asia Tour 2024 in Taipei》演唱會 ,因為門票賣光,今(5)日宣布加場,12月1日再唱一天,9月16日開放登記抽票。青春期在加拿大度過的milet,擁有獨特魅力的沙啞嗓音及標準的英文腔調,2019年3月以《inside you》正式出道,這首歌邀請到搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru操刀製作,推出即橫掃日本各大人氣音樂榜,同時也演唱竹內結子《QUEEN 醜聞專門律師》、松本穗香《JOKER×FACE》、木村文乃《七個祕書》,以及杏《偽裝不倫》等多部連續劇主題曲。出道就狂拿下新人獎的milet,也登過日本指標性音樂祭「ROCK IN JAPAN」和「SUMMER SONIC」的舞台演出;更在2020東京奧林匹克運動會閉幕式獻唱《愛的讚歌》,去年底更四度登上日本國民守歲節目《NHK紅白歌唱大賽》舞台;還曾合作「MAN WITH A MISSION」演唱電視動畫《鬼滅之刃 刀匠村篇》的片頭曲〈羈絆的奇蹟〉、片尾曲〈熱戀不已〉,悅耳歌喉再廣被各領域聽眾認識。milet這次的台灣演唱會採全面「實名抽選」,11月30日場次賣完後,milet得知喜訊十分驚喜,為了感謝台灣歌迷的支持,她透過主辦單位宣布在同場地追加一場演出。主辦單位表示,為了防止不正當轉售問題,門票仍以「實名抽選制」販售,抽選登記將於9月16日(一)至9月18日(三)開放申請,詳情如下。演出時間:2024年11月30日(六)18:002024年12月01日(日)16:00演出地點:台北流行音樂中心(台北市南港區市民大道8段99號)演出票價:1F搖滾站席4500、2F前坐席3800、2F後坐席3200、3F坐席2800、2F身障席1600加場登記抽選:2024年09月16日(一)10:00~2024年9月18日(三)19:00加場中選通知:2024年09月27日(五)12:00起陸續通知加場一般販售:2024年10月11日(五)12:00售票系統:Ticket Plus遠大售票