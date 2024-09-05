「科技型ETF」00935首次除息每股配發0.6元　9/18除息、10/15發放

我是廣告 請繼續往下閱讀

AI可說是今（2024）年最熱門話題，連帶使得科技相關類股也跟著上揚，含科技相關成分股的台股ETF，也受到不少投資人青睞。其中，野村臺灣創新科技50 ETF（00935）將於9/18迎來成立後首次除息，每股配發0.6元，若想參與配息最後買進日為9/16，預計10/15發放。00935涵蓋台灣電子產業上游、中游和下游的各個領域，包括IC設計、晶圓代工、存儲器、ODM組裝等。這種多元化的投資組合有助於分散風險，提供長期增長的機會。投資主題上涵蓋了當前和未來的創新科技，包括人工智能、電動汽車、元宇宙、半導體等11大創新科技領域，主題及數量每年進行滾動式調整。美國聯準會（Fed）釋出降息訊息，市場預期9月、11月降息2碼略為降溫，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據統計，前一次美國採取預防性降息為2019年8月，利率敏感度較高的科技股，在首次降息後，表現不俗。張繼文舉例指出，NASDAQ指數在預防性降息後3、6與12個月分別上漲1.71%、12.55%與32.89%。台股也隨美國科技股走勢表現亮眼，加權指數同期間上漲6.04%、7.52%與21.45%，而電子類股指數亦上揚10.68%、14.85%與41.87%。00935上述期間表現分別來到12.48%、14.94%與55.28%，表現最亮眼。00935預計9/18迎來成立後首次除息，每股配發0.6元，現金股利預計10/15發放，投資人若想參與此次配息，最後買進日為9/16，可留意後續相關資訊，把握最後時間入場。法人提醒，ETF配息率不代表報酬率，因為領到的股利是從淨值而來，除息時會自ETF淨值裡扣除，也就是說，等於是把錢從帳戶領出來，若沒有填息，不會帶來額外的收益。此外，ETF價格會受到市場行情變動影響，ETF投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資ETF除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。