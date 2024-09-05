2024巴黎帕運健力Google Doodle現身！舉重規則與轉播資訊懶人包

2024巴黎帕拉林匹克運動會健力項目今（5）日正式登場，Google首頁換上全新Doodle（塗鴉）動畫應援，而這兩天力量舉重（健力）也受到矚目，Google也在今天將 Google Doodle 換上了帕運力量舉重（健力）的小鳥動畫，讓大家可以更瞭解帕運力量舉重項目的規則以及賽事資訊。只見代表帕運的藍色小鳥化身大力士，藍色小鳥奮力舉起大大的木材，上面還有一隻棕色小鳥悠哉的吃東西，趣味十足。而健力賽程及規則為何？台灣健力好手「國民學姊」林資惠將於9月8日登場，《NOWnews今日新聞》也整理這次帕運相關轉播資訊。
2024巴黎帕拉林匹克運動會是身心障礙運動員的最高殿堂，台灣本屆共有13名好手在7項運動種類取得參賽資格。不過輪椅網球算是十分具有觀看性的項目，因此十分受到歡迎。
被稱為「國民學姊」的台灣健力女將林資惠預計9月8日會登場。林資惠今年42歲，已經是第6度征戰帕運殿堂，目前一共奪下2金、2銅的佳績，包含2004年雅典和2008年北京帕運，在75公斤量級，都以137.5公斤成績奪得金牌，2012年倫敦、2016年里約帕運則獲得銅牌，從1998年開始練健力至今超過20年。
林資惠小時候患了小兒麻痺，一場高燒讓她的雙腳不良於行，從此靠輪椅行動，她沒有正常人的雙腳，但她一開始練健力，彷彿就是屬於她的運動，讓自己挑戰不可能，也獲得不少榮譽。
林資惠強調，自己會舉到「不能再舉」為止，只要可以，她就會努力參賽。42歲的林資惠強調，自己想要征戰巴黎帕運，甚至是2026年名古屋亞帕運、2028洛杉磯帕運。
Google挺帕運 藍色小鳥呼應主題
Google Doodle總是會配合節日或熱門活動，推出相對應主題呼應，一如先前奧運賽事期間，幾乎天天更新Doodle（塗鴉），介紹各式奧運項目相挺，而這批藍色小鳥也繼續挺帕運，直接點擊塗鴉，就會出現相關賽程與結果。
帕運健力項目：
健力（英語：powerlifting），是一種藉助舉起槓鈴來鍛鍊肌肉的運動，分成深蹲、臥推、硬拉三個項目。它雖然發源自舉重，但與奧林匹克舉重分別為兩種競技項目，健力舉起槓鈴（Barbell）的動作方式、允許使用或穿著的輔助器材都與奧林匹克舉重不同。
健力為各種運動負重訓練之基礎，因其務求以最短推舉距離，完成三項最基本的舉重動作，在簡化動作的前提下試圖盡可能舉起最大重量，因此，相對於動作更為複雜、難度更大的奧林匹克舉重，健力各分別單項所舉起槓鈴的重量常常超過舉重，故又名「力量舉重」或「超級舉重」（Powerlift）。
奧運健力比賽規則
舉重方式：選手在臥推時，必須將槓鈴降低到胸前，然後推起，直到手臂完全伸展。每位選手有三次嘗試的機會，舉起最多公斤數的獲勝。
裁判判定：每次舉重的成功與否由三名裁判判定。至少獲得兩個白燈（成功信號）才算舉重成功，若有兩個或以上紅燈（失敗信號），則該舉重視為失敗。
服裝規定：選手必須穿著符合規定的健力服裝，包括連身健力服、T恤、襪子和鞋子。健力服必須由一層可適度伸展的布料製成，且不得有任何填充物或額外支撐。
2024巴黎帕運中華隊選手名單
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
◾有線電視：ELTA TV愛爾達電視
◾無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
◾線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）
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被稱為「國民學姊」的台灣健力女將林資惠預計9月8日會登場。林資惠今年42歲，已經是第6度征戰帕運殿堂，目前一共奪下2金、2銅的佳績，包含2004年雅典和2008年北京帕運，在75公斤量級，都以137.5公斤成績奪得金牌，2012年倫敦、2016年里約帕運則獲得銅牌，從1998年開始練健力至今超過20年。
林資惠小時候患了小兒麻痺，一場高燒讓她的雙腳不良於行，從此靠輪椅行動，她沒有正常人的雙腳，但她一開始練健力，彷彿就是屬於她的運動，讓自己挑戰不可能，也獲得不少榮譽。
林資惠強調，自己會舉到「不能再舉」為止，只要可以，她就會努力參賽。42歲的林資惠強調，自己想要征戰巴黎帕運，甚至是2026年名古屋亞帕運、2028洛杉磯帕運。
Google挺帕運 藍色小鳥呼應主題
Google Doodle總是會配合節日或熱門活動，推出相對應主題呼應，一如先前奧運賽事期間，幾乎天天更新Doodle（塗鴉），介紹各式奧運項目相挺，而這批藍色小鳥也繼續挺帕運，直接點擊塗鴉，就會出現相關賽程與結果。
帕運健力項目：
健力（英語：powerlifting），是一種藉助舉起槓鈴來鍛鍊肌肉的運動，分成深蹲、臥推、硬拉三個項目。它雖然發源自舉重，但與奧林匹克舉重分別為兩種競技項目，健力舉起槓鈴（Barbell）的動作方式、允許使用或穿著的輔助器材都與奧林匹克舉重不同。
健力為各種運動負重訓練之基礎，因其務求以最短推舉距離，完成三項最基本的舉重動作，在簡化動作的前提下試圖盡可能舉起最大重量，因此，相對於動作更為複雜、難度更大的奧林匹克舉重，健力各分別單項所舉起槓鈴的重量常常超過舉重，故又名「力量舉重」或「超級舉重」（Powerlift）。
奧運健力比賽規則
舉重方式：選手在臥推時，必須將槓鈴降低到胸前，然後推起，直到手臂完全伸展。每位選手有三次嘗試的機會，舉起最多公斤數的獲勝。
裁判判定：每次舉重的成功與否由三名裁判判定。至少獲得兩個白燈（成功信號）才算舉重成功，若有兩個或以上紅燈（失敗信號），則該舉重視為失敗。
服裝規定：選手必須穿著符合規定的健力服裝，包括連身健力服、T恤、襪子和鞋子。健力服必須由一層可適度伸展的布料製成，且不得有任何填充物或額外支撐。
2024巴黎帕運中華隊選手名單
桌球：林姿妤、田曉雯、陳柏諺、程銘志
羽球：方振宇、胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳
射箭：曾隆煇
田徑：劉雅婷
柔道：張少豪
健力：林資惠
跆拳道：蕭翔文
2024巴黎帕運直播、轉播、線上看平台
◾有線電視：ELTA TV愛爾達電視
◾無線電視：公共電視（CH 13台）、華視（CH 52台）
◾線上收看：Hami Video （部分賽事提供免費線上看）