「白露」周六到！未來16天「7生肖」自帶好運要發財了　財富倍增

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本周六（9月7日）進入白露，夜晚會開始感受到一絲涼意，日夜溫差大，濕寒入體，要開始注意補氣養生。但國際天星命理風水專家邱彥龍表示，白露期間有7個生肖運勢倒是熱呼呼的，屬狗的人可說是自帶幸運，生肖馬者貴人運大增，屬龍的這段期間切記，幫助別人就是幫助自己，生肖羊者正財運佳、財庫滿滿，至於屬虎的人工作技能會大為提升，生肖牛者則要把握住海外的發財機會。邱彥龍分析，在白露這個節氣裡（9月7日至9月22日）運勢最強7生肖，分別是：屬兔的朋友，在這段期間緊跟社會趨勢走，能擁有大筆的財富，建議往美學、文化、藝術、珠寶方向發展，或針對未來有希望的事去規劃，會得到很棒的收穫，當然也要先提升自我智慧、技術跟專業知識，這樣才能事半功倍。屬牛的朋友，在這段期間若能掌握社會脈動與趨勢，可以讓財富增長迅速，海外有大筆財富的機會要好好把握，工作上會遇到許多繁雜細膩的事，需要費心處理，投資要謹慎不能衝動，才不會當過路財神。屬虎的朋友，在這段期間工作進度跟技術能大大提升，並且有同事相助，能讓事業運與財運大漲，考慮前往海外、異地發展或想從事網路、社會教育、宗教方面的工作，以及想念碩博士班的人，要注意容易造成大花費，還是要評估清楚再做決定。屬羊的朋友，在這段期間正財運強，有大財運的機會，名聲遠播，事業雖然變動大且突發狀況多，只要不要太愛面子或太吹毛求疵，善用智慧去溝通或行銷，就會有貴人相助讓工作更順利，按照規劃一步一腳印，隨時調整修正，就會財庫滿滿。屬龍的朋友，在這段期間助人助己，可擁有幸運，人際關係討喜，事業財、正財旺、能提升名望，獲得大量粉絲，雖然內心有壓力，外在環境也動盪，但是只要努力提升自我，還是能逢凶化吉，更上一層樓。屬馬的朋友，這段期間任何事都抱持著懷疑的態度，想要自己先審核過濾、防備心太重的結果會導致停滯不前或計畫中斷，錯失大財運或感情的機會，建議多溝通把自己想法表達出來，或勇敢將計畫提出，透過磨合找出最佳方案，如果是在海外、異地或從事網路、社會教育、宗教、念碩博士班的人，會擁有強大的貴人相助，不但可自我提升，也有機會提升社會地位。屬狗的朋友，在這段期間能增長非常多的知識與智慧，貴人運超強，幸運值加滿，雖然預計好的行程與計畫容易發生變化，但你自帶幸運，可以迎刃而解，並且你是別人的貴人，人家也是你的貴人，偏財運非常強，切記與眾人說話時需要稍微修飾一下溝通言詞，千萬不要對別人的事見縫插針，才不會自找麻煩。