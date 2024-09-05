京華城弊案！柯文哲今下午再開羈押庭　法官此「裁示」恐影響結果

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台北市前副市長彭振聲、民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案，日前雙雙遭檢方聲押禁見，本月2日凌晨法院結果出爐，裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回，事後檢方及彭振聲律師均提抗告，昨（4）日高院裁定撤銷柯文哲無保請回，預計於今天下午2點開庭，稍早有消息傳出，北院法官為保護被告防禦權，宣示檢方抗告所提的新事證，不能作為此次羈押庭的考量範圍。據了解，威京集團主席沈慶京涉嫌行賄國民黨議員應曉薇4千餘萬元，且還有部分資金流向不明，日前複訊後檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇獲准；上月30日檢方再次展開行動，以被告身分約談柯文哲、陳佩琪、彭振聲及其謝姓妻子等人，其中陳佩琪與謝女訊後請回。彭振聲因涉犯貪污治罪條例的圖利罪，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大向北院聲請羈押禁見，案經審理，彭振聲遭裁定收押，至於柯文哲則獲無保請回，前天北檢檢察官前往台北看守所訊問應曉薇、沈慶京等人後，下午已將抗告書送抵北院，而彭振聲的律師也同樣提出抗告，並強調彭振聲並沒有羈押的原因及必要性。昨天晚間柯文哲無保請回遭撤銷，至於彭振聲則因律師忘記讓他在抗告書上簽名蓋章，高院遂依規定命其補正後再另行裁定；考量上次柯文哲羈押庭時北院出現不少支持者，警方不排除此次民眾黨可能會動員，因此今天一早動員４百名警力前往北院周圍、小南門以維護安全。另外，民眾黨從今早8時到晚間10時申請愛國西路北側、延平南路至博愛路段集會，警方也已派員到該區域進行維安。發回更裁消息曝光後，外界依照北院法官輪值表推論，將由曾被前民進黨主席施明德爆料過的呂政燁法官負責，據悉，多年前呂政燁審理施明德與王世堅的誹謗案時，說過「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」等語，不過相關言論遭呂政燁及北院否認。今天《ETtoday新聞雲》報導指出，法官為保護被告防禦權，認為本次羈押庭應回復到2日開庭的情形，檢方再此之後所提的補強卷證都不在審理範圍，以免在限制閱卷的情況下對被告造成突襲效果。