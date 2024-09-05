破天荒！台新戰神啦啦隊6位男隊員加入　闕闕、講薑重返女神行列

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北戰神啦啦隊Taishin Wonders擴編陣容，四位女神新加入。(左起闕闕、講薑、黑黑、Kira)（圖／台新戰神提供）

▲臺北戰神啦啦隊Taishin Wonders擴編陣容，網羅極具潛力，年僅18歲的Momo擔任練習生。（圖／台新戰神提供）

TPBL（台灣職業籃球大聯盟）台新育樂今（5）日一口氣宣布臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders再添生力軍，創籃壇先例延攬傳恩、Cooper及Way三人皆為表演藝術工作者，懷抱熱情與活力，於表演同時展現十足魅力，用酷帥笑容圈粉無數，傳恩更曾代表台灣參與世界盃啦啦隊錦標賽獲得嘻哈團體組第三名，具備競技基礎；Cooper畢業於演藝事業系，具備舞蹈、歌唱、花式籃球等多樣才藝，獲知入選的當下，他開心的說：「希望能讓大家感受到男生成員加入後，不一樣的球場應援魅力。」Way過去為TVBS簽約合作藝人，目前主要參與戲劇、廣告拍攝，擅長舞風為來自牙買加文化的「Dancehall」，表演魅力十足的Way相當期待能結合自己的專業，未來與女神們一同演出，碰撞不同火花。今年Taishin Wonders徵選共收到300多份報名表，第二階段選出30位女生進入決選，綜合考量熱情活力、舞蹈、表演魅力、特色才藝等，最終選出4位正式成員與1位練習生加入。台新育樂總經理林祐廷與啦啦隊總監Anny安妮不約而同認為「眼緣與表演魅力相當重要。」總經理林祐廷更特別提到：「評審觀察從台下就開始，能全程都保持笑容是相當重要的。」於18歲就參與DD52女團選秀節目的黑黑，當時獲得冠軍以女團G.O.F出道3年，表演資歷豐富的她，加入啦啦隊仍是她的一大挑戰，個性酷帥的她笑稱：「保持笑容展現活潑可愛真的太難了，我會努力將自己的熱情感染給戰友們。」本次唯一錄取的練習生為年僅18歲的Momo，從小學舞迄今共14年，舉手投足展現十足的表演魅力與穩健的台風，加上自然的笑容與散發的活力，深獲評審一致肯定，客座評審樂天女孩總監筱晴老師更特別點名：「最讓我印象深刻的就是Momo的笑容。」Taishin Wonders啦啦隊總監Anny安妮認為Momo天賦條件都相當好，具備培養潛力，唯一缺點為缺乏實戰演出經驗，故特別開設練習生一職，「希望她能在這一年觀摩學習中，蛻變成長。」臺北戰神啦啦隊Taishin Wonders新賽季，除了持續帶來多元舞風的演出外，也將進行競技啦啦隊相關訓練，將競技啦啦的特技結合舞蹈演出，帶給戰友們驚豔的表演，新球季一起嗨翻戰神主場。