4私大短報缺額！2大學校長下台負責　文化大學師生訴求比照辦理

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今年大學分發入學，文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學4間私立大學，爆出短報招生缺額，真理大學校長陳奇銘被拔官，佛光大學校長何卓飛也向董事會請辭，而文化大學傳出有多名及校友，均希望校長王子奇辭職負責，校方今（5）日僅回應「校長一定會依照程序負起應有之行政責任」，教育部則回應大學招生事務及名額等屬重大事項，各大學應確實遵守相關規範。教育部指出，對於113學年度繁星推薦及申請入學招生缺額未回流的大學，已去函糾正，後續將依法調減該校招生名額比率、扣減獎補助款，並嚴懲相關人員。中國文化大學、真理、佛光大學及大葉大學113學年度未確實將繁星、申請缺額回流到分發入學，教育部日前函文將追究責任。教育部次長葉丙成指出，大學短報缺額以致沒有如實回流是很嚴重的錯誤，已有要求學校在2週後提交事件調查報告，而且做出相關決策的人員也將被提報至私校諮詢委員會追究行政責任，以免再度發生類似情況，後續教育部也會持續清查是否還有其他學校短報缺額的情事。真理大學目前暫由教務長李宜芳代理校長職務，並稱不會影響校務運作，後續也將成立遴選委員會選出新任校長。佛光大學今日表示，學校因對教育法規的誤解，造成行政作業認知落差，並非惡意違規，也無欺瞞教育部長官、社會大眾之意，校長何卓飛已向董事會請辭，副校長藍順德也已自行請辭離任，原任招生長王宏升調離現職。