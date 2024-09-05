柯文哲重開羈押庭　名醫預言結局：出來就是蔣渭水等級

忠心絕對！依然相信柯文哲清白　蔡壁如：羈押禁見並非有罪認定

記者顏幸如／台中報導

▲蔡壁如表示，相識超過30年，她依舊相信柯文哲的清白。（圖／翻攝蔡壁如臉書）
▲蔡壁如表示，相識超過30年，她依舊相信柯文哲的清白。（圖／翻攝蔡壁如臉書）
民眾黨主席柯文哲因京華城案被法院羈押禁見，和柯文哲相識30多年的民眾黨前立委蔡壁如表示，有人問她還相信柯市長清白嗎？她的回答依然是肯定的，更何況羈押禁見並非有罪認定，「我仍然期待柯市長能平安無事」。

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柯文哲今晚被羈押，台中市政府顧問蔡壁如今（5）日晚間接受媒體電訪時表示，基於市府員工身分，她不便回答民眾黨務與政治問題，但「有人問我還相信柯市長清白嗎？我的回答依然是肯定的」。

蔡壁如說，她一直相信柯文哲，是基於從台大醫院到自己2019年底離開台北市政府為止，兩人共事超過30年，「我所看到的柯文哲是有理想、自我要求很高、很有自制力的人」，這期間他經歷MG149這麼複雜的案子，一分一毫都能交代清楚，因此她很有信心相信柯文哲是清白的人。

2020年後擔任立委，蔡壁如在台北市政府市長辦公室的工作就移交了，此後專心在立法院，沒再過問台北市政府的事。她說「我只能說我所認識、長期共事過的柯市長，我離開市府後，不清楚的事我就不能隨便講了」，但「羈押禁見並非有罪認定，我仍然期待柯市長能平安無事」。

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