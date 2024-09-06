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馬克宏任命新總理　前歐盟英國脫歐談判代表巴尼耶出任

中央社

▲法國總統馬克宏5日任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（圖）出任新總理。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏5日任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（圖）出任新總理。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國提前舉行國會改選導致全國陷入近2個月政治僵局後，總統馬克宏今天任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。

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綜合法新社與路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron on）補充說，巴尼耶的任務是籌組「一個為國家服務、團結一致的政府」；73歲的巴尼耶將成為現代法國史上最年長總理。

巴尼耶曾於2016年至2021年主導歐盟與倫敦當局就英國脫歐事宜進行的談判。

馬克宏近幾週已考慮一些可能的總理人選，但沒有一人取得足夠的支持、保證能籌組一個穩定的政府，即使巴尼耶成功籌組了政府，也無法保證能在「懸峙國會」的情況下通過改革方案。

但至少極右翼的國民聯盟（RN）今天稍早表示，如果巴尼耶達成某些條件，國民聯盟不會立即拒絕巴尼耶出任總理。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130905

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