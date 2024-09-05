完整見證「樓起樓塌」　王丹：這些人害了柯文哲

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台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，雖日前法院裁定無保請回，經北檢抗告後今（5）日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，並上銬遭押至土城看守所。對此中國民運人士王丹表示，自己完整見證了柯文哲「樓起樓塌」，並認為只要有跟柯接觸過的人，應當都看得出來他不適宜政治工作，但多年來其周圍很多人面目不清，圖的就是從柯文哲身上獲利，這些人害了柯文哲，柯每天被阿虞奉承圍繞，開始迷失了自己，「大家還是哀矜勿喜吧」。對於柯文哲被羈押一事，王丹說，自己沒有特別高興，而在台灣時期，正好完整見證柯文哲「樓起樓塌」的全過程，只能說非常感慨。雖然自己算是比較早就開始批評柯文哲的人，但必須柯文哲骨子裡並不是一個搞政治的人，他很多時候是真的不知道自己說的話、做的事是不應當的，走到今天，一是個人自我定位不清，越來越自我膨脹，另一個原因就是他身旁的人。王丹說，自己也算跟柯文哲有過接觸的人，覺得任何有基本判斷力的人，只要接觸柯都應當看出他不適宜政治工作，習慣性的信口開河就是明證，但自從柯文哲出道以後到今天，有多少人在他身邊拍馬屁、捧臭腳、歌功頌德？周圍很多人面目不清，突然跳出來，圖的就是從柯文哲身上獲利，這些人害了柯文哲。王丹表示，一個人不管頭腦多清醒、智商多高，多年來每天被各種阿虞奉承圍繞，都難免內心淪陷,開始認不清自己，或迷失了自己，柯文哲也沒有逃出這個規律，從這個角度來說，柯文哲的「樓起樓塌」，對每個從政的人都是警惕，「大家還是哀矜勿喜吧」。