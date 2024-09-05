黃國昌聞柯文哲被押偷笑？主持人還原過程「這就是事實！」

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台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，雖日前法院裁定無保請回，經北檢抗告後今（5）日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見，而消息曝光當下，立委黃國昌正在接受專訪，有網友刻意截圖稱黃國昌聞訊偷笑，對此主持人錢怡君晚間還原專訪過程，稱黃看到柯文哲被收押時臉色一沉，看起來心神不寧，焦慮地低頭滑手機，最後致歉離開，她知道討厭黃國昌的人很多，但自己描述的就是事實，不需要去造謠他在暗爽，在現場沒有這樣的感覺。有網友截圖黃國昌接受專訪時，聞訊柯文哲遭收押禁見露出微笑，對此主持人錢怡君還原當時過程，稱這並非事實，說明當時正好是廣告時間，她覺得有可能無保請回，但話還沒說完，黃國昌顯然已經從手機看到柯文哲被押的訊息，臉色一沉知道大事不妙，確定被收押禁見後，黃國昌看起來心神不寧，焦慮地低頭滑手機，她提醒是否要去開會，黃才致歉離開。錢怡君說，而節目開播前15分鐘，黃國昌助理來電詢問，因法官隨時可能裁定，黃要待命開會，如取消訪問是否困擾，自己則秒回「會」。最後約定黃國昌來半小時，沒想到訪問才進行15分就裁定了，且是黃國昌最不願看的的收押。最後錢怡君表示，她知道很多人討厭黃國昌，但自己描述的就是事實，不需要造謠他很開心、暗爽，「至少在現場沒有這麼的感覺」。