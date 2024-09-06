稱「柯文哲劇場」落幕　矢板明夫批民進黨：養虎為患難辭其咎

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台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，雖日前法院裁定無保請回，經北檢抗告後昨日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。對此日本資深媒體人矢板明夫認為，雖不能判斷最終結果為何，但從今起官司纏身的柯文哲，要滿血復活已經微乎其微，在台灣政壇上演了10年的「柯文哲劇場」落下帷幕，此外批評民眾黨主張司法不公態度非常不可取，煽動支持者挑戰並否定司法做法不成熟，另認為民進黨識人不明、養虎為患，形成今日的亂源，「民進黨難辭其咎」。對於柯文哲遭羈押禁見，矢板明夫表示，雖然還不能判斷這個案件最終會是什麼結果，但從今以後，官司纏身的柯文哲要滿血復活的可能性微乎其微。北院的決定意味著，在台灣政壇上演了10年的「柯文哲劇場」已經落下了帷幕，自己作為台灣政治的長期觀察者，看到柯文哲被壓進土城看守所的影像，有幾點感想。首先是台灣地方首長的權限似乎有些過大，矢板明夫說，監督與制衡的機制並不完善，此次法院裁定理由指出，柯文哲在擔任台北市長期間，故意違背法令「致使共犯沈慶京之京華城一案，獲不法利益200餘億元」。而自己在日本當記者時，也曾採訪過多起地方行政弊案。但日本行政首長的權限不大，能上下其手的空間有限，涉案金額換算成台幣大多是幾十萬、幾百萬。如果出現上千萬台幣，那就會成為全國矚目的大案，柯文哲這次的京華城案，涉及200多億元，可謂是天文數字。矢板明夫質疑，為什麼在眾多官員以及都委會成員都認為有違法嫌疑的情況下，市長可以一意孤行？議會的監督機制為什麼沒有起作用？這幾年，宜蘭縣、新竹縣、桃園市等地的現任或前任地方首長，也都捲入了弊案。或許是制度上出了問題，要如何改進，值得大家探討。其次是政黨不應該不務正業。矢板明夫說，這幾天圍繞著柯文哲案，民眾黨數次發表聲明，一直主張柯文哲遭受了「司法不公平對待」，還痛批檢調單位「極力羅織罪名」。認為這種態度非常不可取，在民主國家，政黨的目的是「奪取政權、實現政治理念與政策」，而判斷一個人是清白、還是有罪，則是司法機關的專業。政黨不應該越俎代庖、先下結論。矢板明夫提到，一個民主國家的公民，「尊重司法」是基本常識。煽動支持者挑戰司法、否定司法的做法，是不成熟的表現。第三是民進黨也要反省。矢板明夫表示，以柯文哲為首的民眾黨主要幹部，有好幾個人曾經在過去的選舉中，因為被民進黨禮讓，趁機擴大了其政治資本，但現在看來，政治理念、做事方法及對自己的要求，和民進黨追求的價值幾乎完全相反。而為了追求眼前的選舉結果，放棄了對理念的堅持，民進黨識人不明、養虎為患，形成今日的亂源，難辭其咎。