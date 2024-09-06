U23世界盃棒球賽6日開打！中華隊曾家輝先發　賽程及轉播等一次看

曾家輝先發！2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。中華隊由郭李建夫總教練領軍，今天在下午14:30分將首戰韓國隊，推出樂天桃猿右投曾家輝先發，還有9位職棒好手加入，目標暌違10年後再奪冠，相關轉播與直播資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。
什麼是U23世界盃棒球賽？
U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。
球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往「電視頻道」緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。
2024年U23世界盃棒球賽分組：
9月6日下午14點30分：韓國vs.中華隊
9月7日晚上19點：荷蘭vs.中華隊
9月8日晚上19點：尼加拉瓜vs.中華隊
9月9日晚上19點：中華隊vs.南非
9月10日晚上19點：中華隊vs.委內瑞拉
9月12日至9月14日：複賽
9月15日：季軍賽、冠軍賽
賽況報導
官方網站賽程表查詢
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)
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U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。
球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往「電視頻道」緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。
2024年U23世界盃棒球賽分組：
- A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。
- B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。
9月6日下午14點30分：韓國vs.中華隊
9月7日晚上19點：荷蘭vs.中華隊
9月8日晚上19點：尼加拉瓜vs.中華隊
9月9日晚上19點：中華隊vs.南非
9月10日晚上19點：中華隊vs.委內瑞拉
9月12日至9月14日：複賽
9月15日：季軍賽、冠軍賽
賽況報導
官方網站賽程表查詢
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)