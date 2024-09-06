拜登兒子韓特逃稅案「無預警認罪」！避免受審讓家人煎熬

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）今天無預警承認犯下聯邦稅務罪，避免在美國總統大選前可能受審的窘境，他說這是為了不讓家人再受煎熬。綜合路透社和法新社報導，54歲的韓特因過去10年未繳納140萬美元稅款而被控9項罪名，檢方稱他把錢花在毒品、伴遊及女友和奢侈的生活上，原定在洛杉磯的聯邦法院受審，但他今天全數認罪。法官史卡西（Mark Scarsi）告訴韓特，他面臨最重17年有期徒刑和45萬美元罰款，並定於12月16日宣判。在刑事案件中認罪的被告通常會事先與檢方達成協議，希望獲得較輕的刑罰以換取避免審判，但此案卻不是如此。韓特稍早表示願意認罪，但避免承認有不法行為，這種罕見的法律操作稱為「艾福特抗辯」（Alford plea）。檢方反對這項舉動。韓特的律師羅艾爾（Abbe Lowell）之後告訴法官他會認罪，不過事先沒有與檢方達成認罪減刑協議。韓特在聆訊後聲明說，他認罪是為了讓家人不必熬過一場將揭露他吸毒期間混亂細節的審判，「這些年來我讓他們經歷了這麼多，如今我可以讓他們免受這些煎熬」。他還說他早已補繳稅款。羅艾爾事後告訴媒體，韓特可能會對判決提出上訴。羅艾爾被問到為何韓特等到開審第一天才認罪時沒有回應。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130906