「雞鴨飯」柯文哲羈押禁見暴紅！全台燒臘「三寶飯名店」5家必吃

京華城弊案持續延燒，民眾黨主席柯文哲原本獲無保請回，昨（5）日發回北院更裁，下午裁定柯文哲羈押禁見。民進黨立委王世堅提說：可以去送「雞鴨」便當了，而一向愛玩諧音梗的民眾，也紛紛到燒臘店想點燒鴨、油雞雙拼的「雞鴨飯」，甚至有人想出「香腸雞鴨飯」，諧音同「延長羈押」。《NOWnews今日新聞》精選全台知名燒臘便當店，也許今天就可以來份「雞鴨飯」，並同場加映一家販售諧音梗為「羈押免」的「雞鴨麵」。
📍東門鴨莊
東門鴨莊在台北市有兩家店，一家是捷運東門站金山南路上的總店，另一則是在信義安和站附近的大安店。據說創立於1979年，來此可點到油雞燒鴨飯。這裡的烤（燒）鴨相當講究，標榜選用宜蘭餵養70~75天重2.2公斤的櫻桃鴨來燒製。
◼️東門鴨莊中正總店
地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-2321 8877
📍鳳城燒臘家
在台北有5家分店，其中3家為茶餐廳模式，官網載明「鳳城是創始人韓榮煊夫人的祖籍，於1964年在香港創立第一家鳳城燒臘家」，而後來台選於熱鬧的西門町商圈西寧南路上開設全台第一家分店。
◼️鳳城燒臘家西門店
地址：108台北市萬華區西寧南路193號
電話：02 2331 8311
📍龍祥鴨莊
網友力推「新莊最強燒臘」，生意好到想買的民眾要拿號碼牌，經常餐期內一小時產品即完售，因此要拉下鐵門做生意，一賣就是20多年，菜單內油雞與燒鴨雙拼便當直接就叫「雞鴨飯」。
◼️龍祥鴨莊
地址：新北市新莊區新泰路498號
電話：店家無提供
📍香港慶記-大哥燒臘飯
店名也是大玩諧音梗，因慶記唸音與「子彈」的台語唸音接近。店內同樣有販售燒鴨油雞飯，最難得的是一次搭上四種配菜，要「飯多」、「油蔥醬多一點」，店家也都欣然接受，內用還能享有免費鴨湯喝到飽，因此受到在地人歡迎。
◼️香港慶記-大哥燒臘飯西屯旗艦店
地址：台中市西屯區福林路386-1號
電話：04 2465 3988
📍香港發財燒臘店
高雄經營30年的老字號燒臘店，傳承三代，有明仁店、青海店等分店，號稱烤鴨皮薄酥脆，而油雞水嫩Q彈。還曾在今年7月外送平台「Uber eats」公布的高雄「在地之星」商家合作夥伴人氣排行中，拿下高雄人瘋點美食的冠軍。
◼️香港發財燒臘明仁店
地址：高雄市三民區明仁路22號
電話：07-3501072
📍L.C Française 法租界 （同場加映）
主打的「黃金雞湯」美味度讓魔獸-霍華德（Dwight Howard）都專程去品嚐的東區私廚餐廳「法租界L.C Française 」，推出了「雞鴨麵」，總愛開玩笑的老闆Adam於臉書寫到：「我們會針對客戶的需求去做升值服務，所謂『古有草人避災，今有白豬避險』。」
所以他推出雞鴨套餐，並送上烏龍麵，意指「羈押免」，內容包含原味全雞（或半雞）與萬壽菊烤鴨胸，每天僅能限量5份，還另送烤鴨豆腐白菜湯。
◼️L.C Française 法租界
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷45-2號
電話： 0965-515-181
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東門鴨莊在台北市有兩家店，一家是捷運東門站金山南路上的總店，另一則是在信義安和站附近的大安店。據說創立於1979年，來此可點到油雞燒鴨飯。這裡的烤（燒）鴨相當講究，標榜選用宜蘭餵養70~75天重2.2公斤的櫻桃鴨來燒製。
◼️東門鴨莊中正總店
地址：台北市中正區金山南路一段134號
電話：02-2321 8877
📍鳳城燒臘家
在台北有5家分店，其中3家為茶餐廳模式，官網載明「鳳城是創始人韓榮煊夫人的祖籍，於1964年在香港創立第一家鳳城燒臘家」，而後來台選於熱鬧的西門町商圈西寧南路上開設全台第一家分店。
◼️鳳城燒臘家西門店
地址：108台北市萬華區西寧南路193號
電話：02 2331 8311
📍龍祥鴨莊
網友力推「新莊最強燒臘」，生意好到想買的民眾要拿號碼牌，經常餐期內一小時產品即完售，因此要拉下鐵門做生意，一賣就是20多年，菜單內油雞與燒鴨雙拼便當直接就叫「雞鴨飯」。
◼️龍祥鴨莊
地址：新北市新莊區新泰路498號
電話：店家無提供
📍香港慶記-大哥燒臘飯
店名也是大玩諧音梗，因慶記唸音與「子彈」的台語唸音接近。店內同樣有販售燒鴨油雞飯，最難得的是一次搭上四種配菜，要「飯多」、「油蔥醬多一點」，店家也都欣然接受，內用還能享有免費鴨湯喝到飽，因此受到在地人歡迎。
◼️香港慶記-大哥燒臘飯西屯旗艦店
地址：台中市西屯區福林路386-1號
電話：04 2465 3988
📍香港發財燒臘店
高雄經營30年的老字號燒臘店，傳承三代，有明仁店、青海店等分店，號稱烤鴨皮薄酥脆，而油雞水嫩Q彈。還曾在今年7月外送平台「Uber eats」公布的高雄「在地之星」商家合作夥伴人氣排行中，拿下高雄人瘋點美食的冠軍。
◼️香港發財燒臘明仁店
地址：高雄市三民區明仁路22號
電話：07-3501072
📍L.C Française 法租界 （同場加映）
主打的「黃金雞湯」美味度讓魔獸-霍華德（Dwight Howard）都專程去品嚐的東區私廚餐廳「法租界L.C Française 」，推出了「雞鴨麵」，總愛開玩笑的老闆Adam於臉書寫到：「我們會針對客戶的需求去做升值服務，所謂『古有草人避災，今有白豬避險』。」
所以他推出雞鴨套餐，並送上烏龍麵，意指「羈押免」，內容包含原味全雞（或半雞）與萬壽菊烤鴨胸，每天僅能限量5份，還另送烤鴨豆腐白菜湯。
◼️L.C Française 法租界
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷45-2號
電話： 0965-515-181