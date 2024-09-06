護理師偷拍女病患！PO露胸私密照辯「醫學研究」　遭檢方依法起訴

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今年4月間，台北慈濟醫院一名前黃姓護理師，涉嫌持手機偷拍手術麻醉中的女病患，甚至拍下其胸部等私密不雅照，遭檢警搜索、查扣手機電腦等證物，今（6日）台北地檢署偵查終結，依妨害性隱私等罪嫌起訴黃男。據了解，黃男於去年11月間，到台北慈濟任職護理師，今年4月間，在PTT上匿名PO文、反串爆料「台北慈濟護理師偷拍病人私密照」，宣稱病患被麻醉之後，護理師會幫病患按摩生殖器等，控訴在沒人知道的手術室裡，發生這些事「完全沒有醫德」。不過黃男同時還PO出病患私密照，已明顯侵犯病患隱私，檢警獲報展開調查，透過IP位置循線找到黃男，並查扣其手機、電腦，以及數10張病患私密照，他辯稱是要用來「醫學研究」。案件發生後，黃男遭檢方限制住居，又因涉曝光病患隱私遭慈濟開除，6日上午，檢方依竊錄他人身體隱私部位，以及無故拍攝他人性影像等罪提起公訴。