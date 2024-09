子瑜人生第1個《音樂銀行》彩排痛哭：好像在做夢　多賢一旁爆淚

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「台灣國寶」周子瑜出道9年終於發行個人專輯,粉絲感動到不行。(圖/TWICE IG)

▲子瑜新歌〈Run Away〉MV已上架。(圖/JYP Entertainment YouTube)

韓國女團TWICE成員周子瑜今(6)日正式SOLO出道,新專輯《abouTZU》主打歌〈Run Away〉MV一上架,驚豔不少歌迷感動落淚:「我真的沒想過有一天可以看到只有子瑜的MV...」而子瑜今天將迎來人生第一個打歌舞台《音樂銀行》,歌迷分享錄影後記,透露多賢和娜璉都有到場支持,子瑜彩排時也忍不住哭了:「好像在做夢一樣...」多賢也被發現淚流不止,離開電視台還被拍到雙眼紅腫,好姐妹情誼可見一斑。韓國歌手每每發片,宣傳期都會造訪南韓各大電視台錄製音樂節目,包含SBS《THE SHOW》、SBS《人氣歌謠》、KBS《音樂銀行》、MBC《音樂中心》、MBC《Show Champion》、Mnet《M Countdown》等等;今天則是《音樂銀行》的放送日,子瑜老早就到電視台預錄,幸運抽中入場的歌迷,也大方分享子瑜的彩排小驚喜。歌迷透露TWICE的成員多賢和娜璉都有到場應援,娜璉還大喊「加油」,由於聲音太大,她就被子瑜調侃:「妳是不是戴了麥克風?」另一位粉絲則透露:「子瑜從第一次彩排就一直在哭,來到最後錄製的時候,有聽到她說:『好像在做夢一樣』,說著說著就哽咽了....」此外,當子瑜結束第一個彩排,多賢也被發現一旁默默落淚,經紀人就一直賽東西給多賢,「我還在想是什麼??這樣疑惑著… 原來是紙巾….」TWICE滿滿的團魂,感動不少人。子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》總計收錄6首歌,包含由老闆JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉,以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉,由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉,其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉,而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品;因為是她填詞,子瑜在5日的發片記者會上就透露, 若有拿到版權費的話,會考慮捐出去 「這樣比較好」。周子瑜出生於台灣台南,2012年只有13歲的她,赴南韓參加2次徵選,最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生,並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》,成績優異的7名至9名者,就可作為TWICE的成員,後來是節目組追加名額,子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》,以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年,也終於熬出一片天,將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》,她也是繼志效、娜璉後,成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日:1999年6月14日(25歲)學 歷:韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道:2015年(TWICE)、2024年(個人)公 司:JYP娛樂出道地:南韓、日本、美國出道作:🇰🇷南韓/《The Story Begins》🇯🇵日本/《#TWICE》🇺🇸美國/《The Feels》🇰🇷個人/《abouTZU》