子瑜人生第1個《音樂銀行》彩排痛哭：好像在做夢　多賢一旁爆淚

韓國女團TWICE成員周子瑜今（6）日正式SOLO出道，新專輯《abouTZU》主打歌〈Run Away〉MV一上架，驚豔不少歌迷感動落淚：「我真的沒想過有一天可以看到只有子瑜的MV...」而子瑜今天將迎來人生第一個打歌舞台《音樂銀行》，歌迷分享錄影後記，透露多賢和娜璉都有到場支持，子瑜彩排時也忍不住哭了：「好像在做夢一樣...」多賢也被發現淚流不止，離開電視台還被拍到雙眼紅腫，好姐妹情誼可見一斑。
韓國歌手每每發片，宣傳期都會造訪南韓各大電視台錄製音樂節目，包含SBS《THE SHOW》、SBS《人氣歌謠》、KBS《音樂銀行》、MBC《音樂中心》、MBC《Show Champion》、Mnet《M Countdown》等等；今天則是《音樂銀行》的放送日，子瑜老早就到電視台預錄，幸運抽中入場的歌迷，也大方分享子瑜的彩排小驚喜。
歌迷透露TWICE的成員多賢和娜璉都有到場應援，娜璉還大喊「加油」，由於聲音太大，她就被子瑜調侃：「妳是不是戴了麥克風？」另一位粉絲則透露：「子瑜從第一次彩排就一直在哭，來到最後錄製的時候，有聽到她說：『好像在做夢一樣』，說著說著就哽咽了....」此外，當子瑜結束第一個彩排，多賢也被發現一旁默默落淚，經紀人就一直賽東西給多賢，「我還在想是什麼？？這樣疑惑著… 原來是紙巾….」TWICE滿滿的團魂，感動不少人。
子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》總計收錄6首歌，包含由老闆JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉，以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品；因為是她填詞，子瑜在5日的發片記者會上就透露，若有拿到版權費的話，會考慮捐出去「這樣比較好」。
子瑜介紹 出道9年終於有SOLO出道發片機會
周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。
TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。
如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》
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歌迷透露TWICE的成員多賢和娜璉都有到場應援，娜璉還大喊「加油」，由於聲音太大，她就被子瑜調侃：「妳是不是戴了麥克風？」另一位粉絲則透露：「子瑜從第一次彩排就一直在哭，來到最後錄製的時候，有聽到她說：『好像在做夢一樣』，說著說著就哽咽了....」此外，當子瑜結束第一個彩排，多賢也被發現一旁默默落淚，經紀人就一直賽東西給多賢，「我還在想是什麼？？這樣疑惑著… 原來是紙巾….」TWICE滿滿的團魂，感動不少人。
子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》總計收錄6首歌，包含由老闆JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉，以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品；因為是她填詞，子瑜在5日的發片記者會上就透露，若有拿到版權費的話，會考慮捐出去「這樣比較好」。
子瑜介紹 出道9年終於有SOLO出道發片機會
周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。
TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。
如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》