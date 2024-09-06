小小晶片卻能強大改變世界　蘇姿丰談起自己大學時為何愛上半導體

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超微（AMD）執行長蘇姿丰今（6）日受贈工研院第13屆院士。她以影片致詞，除了感謝AMD及工研院，也回想自己為什麼從大學時期著迷於半導體，「小小晶片卻能強大地改變世界」，迄今也是她工作的動力來源。蘇姿丰在影片開頭表達，自己能夠代表AMD成為工研院院士深感榮幸，認為這份榮耀代表AMD全球團隊及所建立堅強夥伴的共同努力，這項殊榮彰顯AMD和全球所有AMD人多年來的努力。她也感謝工研院長期致力於推動科技發展與合作，一直是激勵台灣與全球創新者的來源，「因為有像工研院這樣的組織，台灣才能在全球科技生態系中占有重要地位。」她表示，AMD在台灣工程團隊將壯大規模及成長，持續投入擴展當地人工智慧生態系，致力於突破高效能運算發展極限，協助解決全球重要挑戰。蘇姿丰提到，自己也不禁想起為什麼會在大學時期愛上半導體的原因，「當時的我，對於小小晶片卻能強大地改變世界，感到萬分著迷，至今仍是我工作的動力來源」，過去30年，大家都看到科技驚嘆的進步，已經讓它成為生活不可或缺的一部分。即便如此，她仍認為，還有多未竟之業。隨AI的廣泛應用，我們正處於下一波重大浪潮的起點，「對於未來30年，我們要一起努力的一切，我更加感到興奮。」她最後期許，AMD與工研院共同想要加速科技產業的成長與創新，兩者有能力攜手塑造未來，讓科技成為一股善的力量，賦予人們能力，提升我們日常生活的每個層面。