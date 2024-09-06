(G)I-DLE舒華「宣傳台灣國寶」！大力喊話周子瑜：加油妳是最棒的

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▲舒華IG直播為周子瑜加油，喊話大家多聽她的新歌。（圖／舒華IG）

▲舒華（左）應援子瑜，喊話「妳是最棒的」。（圖／JYP Entertainment YouTube、舒華IG）

「台灣國寶」TWICE成員周子瑜發片SOLO出道，同為台灣女孩的(G)I-DLE成員葉舒華，今（6）日也開直播應援好姐妹，舒華不用經人提醒，牢牢記著好友的主打歌〈Run Away〉MV上線時間，表示：「妳是最棒的！」子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》總計收錄6首歌，包含由老闆JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉，以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉，由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品；因為是她填詞，子瑜表示；而〈Run Away〉已在台灣時間中午12點YouTube上架。葉舒華跟子瑜是眾所周知的好姐妹，舒華開直播時，也大力為子瑜應援，她說：「子瑜加油！妳是最棒的，子瑜今天回歸喔，今天應該是下午韓國的時間一點，她的新歌會出，所以大家多聽～好期待喔，最喜歡看美女回歸了，啊出道，SOLO出道，講錯，妳是最棒的！」《abouTZU》收錄作品已可至音源串流收聽，子瑜的第一個打歌舞台《音樂銀行》將於下午4點（韓國時間）轉播，可至KBS官方YouTube頻道收看。周子瑜出生於台灣台南，2012年只有13歲的她，赴南韓參加2次徵選，最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生，並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》，成績優異的7名至9名者，就可作為TWICE的成員，後來是節目組追加名額，子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》，以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年，也終於熬出一片天，將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》，她也是繼志效、娜璉後，成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》