(G)I-DLE舒華「宣傳台灣國寶」！大力喊話周子瑜：加油妳是最棒的

▲舒華IG直播為周子瑜加油,喊話大家多聽她的新歌。(圖/舒華IG)

▲舒華(左)應援子瑜,喊話「妳是最棒的」。(圖/JYP Entertainment YouTube、舒華IG)

「台灣國寶」TWICE成員周子瑜發片SOLO出道,同為台灣女孩的(G)I-DLE成員葉舒華,今(6)日也開直播應援好姐妹,舒華不用經人提醒,牢牢記著好友的主打歌〈Run Away〉MV上線時間,表示:「妳是最棒的!」子瑜的第一張個人專輯《abouTZU》總計收錄6首歌,包含由老闆JYP負責作詞、同時也是此次主打的〈Run Away〉,以及找來BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉,由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉,其他則為〈Losing Sleep〉、〈One Love〉,而〈Fly〉則是子瑜作詞的作品;因為是她填詞,子瑜表示;而〈Run Away〉已在台灣時間中午12點YouTube上架。葉舒華跟子瑜是眾所周知的好姐妹,舒華開直播時,也大力為子瑜應援,她說:「子瑜加油!妳是最棒的,子瑜今天回歸喔,今天應該是下午韓國的時間一點,她的新歌會出,所以大家多聽~好期待喔,最喜歡看美女回歸了,啊出道,SOLO出道,講錯,妳是最棒的!」《abouTZU》收錄作品已可至音源串流收聽,子瑜的第一個打歌舞台《音樂銀行》將於下午4點(韓國時間)轉播,可至KBS官方YouTube頻道收看。周子瑜出生於台灣台南,2012年只有13歲的她,赴南韓參加2次徵選,最後通過面試成為「JYP娛樂」旗下練習生,並參加公司合作Mnet製作的選秀節目《SIXTEEN》,成績優異的7名至9名者,就可作為TWICE的成員,後來是節目組追加名額,子瑜才成功入選並在2015年隨團出道。TWICE的代表作包含5億瀏覽的《Like OOH-AHH》、5.6億觀看的《CHEER UP》、6.8瀏覽的《TT》、8億點閱的《What is Love?》、6.3億點擊的《FANCY》、5.2億觀看的《I CAN'T STOP ME》、4.4億的《YES or YES》、5.1億的《Feel Special》、3.5億的《MORE & MORE》,以及4.5億次數的《The Feels》等金曲。如今子瑜出道9年,也終於熬出一片天,將在9月6日發行人生第一張專輯《abouTZU》,她也是繼志效、娜璉後,成為TWICE第三位單飛SOLO的成員。生 日:1999年6月14日(25歲)學 歷:韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道:2015年(TWICE)、2024年(個人)公 司:JYP娛樂出道地:南韓、日本、美國出道作:🇰🇷南韓/《The Story Begins》🇯🇵日本/《#TWICE》🇺🇸美國/《The Feels》🇰🇷個人/《abouTZU》