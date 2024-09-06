三商美邦「理財金頭腦2.0」公益開課　創新融入防詐及財商情緒

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▲三商美邦人壽與刑事警察局合作，坪林國小場次由新北市政府警察局-識詐宣講團卓國鈞警官進行金融防詐宣導，降低金融詐騙的危機發生。（圖／三商美邦提供）

▲「理財金頭腦2.0」課程藉由志工帶動專題式互動討論，引導學童分享常見的詐騙情境與思考預防方法，建立防詐意識。（圖／三商美邦提供）

▲新北市坪林國小校長王佩君（左）特別致贈感謝狀給三商美邦行銷本部副總經理許健文（右），感謝企業推廣校園金融教育，開展學童金融視野。（圖／三商美邦提供）

三商美邦人壽自2023年發起「理財金頭腦養成計劃」，前進偏鄉小學推廣普惠金融教育，獲得廣大迴響，有感於近年詐騙手法越來越多元，今年特別與內政部警政署刑事警察局合作，在課程融入金融防詐及識詐意識，升級為「理財金頭腦2.0-錢包有保庇」專題式互動課程。今（9/6）日於新北市坪林國小正式開課，並邀請新北市政府警察局-識詐宣講團代表入校，在專業兒童財商講師及三商美邦人壽志工的帶領下，與坪林國小全體中高年級學童一起「防詐、識詐、玩理財」。三商美邦今年特別將「理財金頭腦2.0」課程融入防詐主題，並與刑事警察局共同合作，由最具實務經驗的警官入校宣導，分享常見的詐騙案例，更與獲得美國CFEI認證的好好教專業兒童財商教育團隊，透過實際情境模擬與討論，將財商及防詐意識融入情緒管理，了解情緒是如何影響金錢決策及背後潛在的風險，期望通過課程練習，在每位偏鄉學童的心中種下理財種子。參與活動的新北市政府警察局-識詐宣講團卓國鈞警官分享，青少年最常遭遇的詐騙案件為購買遊戲點數，或誤入被騙取私密影像的陷阱，也常基於好奇、好玩的心態，延伸為網路霸凌事件，希望透過課程宣導，加強學童的法律觀念，學習自我保護。「理財金頭腦2.0-錢包有保庇」金融防詐課程，首場於新北市坪林國小開課，不僅有警官分享常見的金融詐騙案例，專業財商講師及三商美邦志工也於課間引導學童模擬真實的詐騙與日常風險情境，並結合基礎理財知識，透過有獎徵答、小組競賽，鼓勵學童踴躍發言，有趣的課程規劃，將基礎理財觀念與防詐意識傳遞給偏鄉學童。坪林國小校長王佩君指出，網際網路資訊豐富龐雜，當孩子們在使用社群媒體時，較難辨別網路資訊的真實性，很高興這次三商美邦的金融防詐課程，協助學童建立金錢管理及風險觀念，更能避免因誤入金融詐騙陷阱造成損失，對心思單純的孩子們相當有幫助。擔任課程志工的三商美邦人壽同仁也表示，透過公司辦理的公益巡迴課程，有機會和小朋友們分享自己的金融從業知識，並培養他們學習正確的金錢觀，孩子們的熱情回應也讓志工團隊們更期待下次的活動。三商美邦人壽積極發揮壽險業風險管理的專長，針對不同年齡層，辦理各式普惠金融教育活動，除深入偏鄉小學，也投入高齡長者及保戶的金融防詐宣導，後續更將進入大專院校，與即將踏出社會的大專學生溝通反詐議題，協助長輩、學生、小朋友及社會大眾增進金融知識及防詐意識，未來也將持續開發更多元的金融教育課程，讓大家的錢包更加有保庇！