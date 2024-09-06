短報招生缺額認不妥！文化大學董事會：等教育部處分後將懲處校長

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文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學爆出短報招生缺額，以致最終回流名額不實，有損考生權益，今（6）日文化大學董事會承認，此舉確有不妥，等教育部作成最終處分後，再由董事會針對校長王子奇決定對其懲處。大學分發入學8月15日放榜後才不到1週，文化大學就被校內教授爆料，學校在申請入學等管道的招生缺額，並未如實提報回流至分發入學管道，亦未啟動寄存機制，有損考生權益，後來經由考試入學分發委員會初步比對資料，證實的確短報招生缺額，以致回流名額不實。文化大學最初僅以「謝謝對本校的關心，將逕向主管機關說明」回應外界，不過隨著真理大學董事會開除校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛也向董事會請辭，文化大學校長王子奇的動向同樣備受關注，更傳校內師生早已對此相當不滿，認為應該盡早下台以示負責，校方9月5日表示「校長一定會依照程序負起應有之行政責任」。今文化大學董事會表示，王子奇自111年9月接任以來，無論是國內、境外招生人數的提升，擴大產學合作計畫規模、增加推廣教育終身學習收入以及在本校整體財務保持穩定等方面，都有顯著成效，可以看出王子奇對於校務經營與治理的投入與努力。文化大學董事會認為，目前私校辦學艱困已是不爭的事實，各校無不設法提升招生率，這次有關招生名額未全數回流一案，王子奇參酌過去其他學校的作法與數字後，認為可以比照辦理，「惟此舉確有不妥，本董事會不予認同。俟教育部作成最終處分後，再由本董事會針對王子奇校長未全數回流至考試分發名額之錯誤處置，決定對其懲處」。文化大學董事會重申，未來相關事項校方應秉持依法行政之精神，經主管機關覆核後方得辦理。