大谷翔平正打出棒球「最佳打擊賽季」？美媒：Judge 63轟也比不過

超級大黑馬！爆冷直落二打敗王子維　戚又仁四強碰台灣一哥周天成

記者廖聿偉/綜合報導

▲戚又仁直落二擊敗王子維報仇成功，生涯首次闖進到台北賽四強。（圖／台北羽球公開賽提供）
▲戚又仁直落二擊敗王子維報仇成功，生涯首次闖進到台北賽四強。（圖／台北羽球公開賽提供）
台灣男單好手戚又仁今年不僅寫下台北羽球公開賽的最佳成績前進八強之外，現在要繼續再創高峰。四強門票爭奪戰，面對的是去年曾經打敗過自己的王子維，結果戚又仁成功上演復仇記，以21：14、21：10，直落二擊敗王子維報仇成功，生涯首次闖進到台北賽四強。

我是廣告 請繼續往下閱讀
連續兩輪比賽，戚又仁都對上排名比自己高的台灣選手，但戚又仁充滿侵略性的強攻打法，讓王子維從開局就有點適應不良，原本5：3的領先，瞬間被戚又仁拉出一波7：1的反攻，反超比數來到10：6。

技術暫停後，戚又仁的兩側吊動讓王子維相對被動，一度取得14：8的6分領先，儘管王子維一度追到12：15，但戚又仁再拉出一波7：2的攻勢以21：14搶下首局。

第二局換邊之後，王子維的狀況還是持續低迷，關鍵在於開局又被戚又仁打出8：0的絕對攻勢奠定勝基，終場戚又仁就以21：14、21：10直落二擊敗王子維，成功上演復仇記，這是戚又仁生涯五度參加台北公開賽，第一次闖進四強，下一戰戚又仁的對手，將是寶島一哥周天成。


擊敗「麟洋配」後成冠軍大熱門！Free Style「寒流配」成冠軍熱門

台北羽球公開賽／混雙八強上演台灣內戰　葉宏蔚/李佳馨晉級四強

麟洋配遭噴「錢少就不會打」！還原真相：王齊麟自責到不想說話

台北羽球公開賽／林俊易淘汰郭冠麟！四強戰對決好友李佳豪爭高下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生