超級大黑馬！爆冷直落二打敗王子維　戚又仁四強碰台灣一哥周天成

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台灣男單好手戚又仁今年不僅寫下台北羽球公開賽的最佳成績前進八強之外，現在要繼續再創高峰。連續兩輪比賽，戚又仁都對上排名比自己高的台灣選手，但戚又仁充滿侵略性的強攻打法，讓王子維從開局就有點適應不良，原本5：3的領先，瞬間被戚又仁拉出一波7：1的反攻，反超比數來到10：6。技術暫停後，戚又仁的兩側吊動讓王子維相對被動，一度取得14：8的6分領先，儘管王子維一度追到12：15，但戚又仁再拉出一波7：2的攻勢以21：14搶下首局。第二局換邊之後，王子維的狀況還是持續低迷，關鍵在於開局又被戚又仁打出8：0的絕對攻勢奠定勝基，終場戚又仁就以21：14、21：10直落二擊敗王子維，成功上演復仇記，