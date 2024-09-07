淡水漁人碼頭煙火秀最終場9/8登場！　交通與管制、觀賞點一次看

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▲「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」活動地圖。（圖／新北市漁業處提供）

▲「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」交通資訊。（圖／新北市漁業處提供）

▲「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」9月8日當場，當天將有交通管制。（圖／新北市漁業處提供）

▲「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」建議最佳觀賞點。（圖／新北市漁業處提供）

「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀最終場將於明（8）日登場，晚上7點起一系列展演在淡水漁人碼頭馬拉松式接續上演，從港區水舞燈光秀，到情人橋上方天空精彩的燈光秀結合無人機展演，緊接著晚間8點整在淡水河上綻放華麗煙火秀，超震撼視覺絕不能錯過。《NOWnews今日新聞》整理官方建議最佳觀賞點、交通等資訊一次看。9月8日漁人碼頭閉幕煙火秀，煙火主題結合淡水意象，打造「夢幻港灣之夜」，由8吋高空煙火升空鋪滿照亮整個淡水夜空，使用橢圓造型高空煙火，象徵大橋的獨特橋面，並以低空線條型虎尾煙火，象徵著大橋的纜繩，最後則以大扇、山形等特效煙火，為今年仲夏繽紛樂活動畫下完美的句點。新北市漁業處提醒，煙火結束後別急著離開，舞台區有精彩的人氣女團HUR壓軸演出，港區晚間9點前也還有光雕水舞秀、情人橋雷射燈光秀、木棧道商店街及市集美食。煙火秀當(8)日公車、捷運、輕軌都將加開班次，歡迎民眾多利用大眾運輸前往漁人碼頭，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往；漁人碼頭停車場自當日上午10點起採進場一次性收費(小客車90元/次)，無30分鐘免費優惠；滿載時，將禁止車輛進入停車場，並開放港區外圍部分道路(觀海路、中正路二段、濱海路三段)路邊停車(不包含紅線區域)，請依現場員警、義交指引至路邊停放。當日活動會場週邊交通管制期間(下午4點至晚上10點)，請民眾注意：(1)汽、機車禁止進入中正路二段51巷、漁人碼頭前哨(第一出入口)；(2)腳踏車禁止進入(包含牽行)，週邊YouBike站(包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站及輕軌沙崙站)暫停開放腳踏車借還車；(3)汽、機車一律從後哨(第二出入口)進出漁人碼頭；(4)紅26公車不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時可由油車口停車場臨時公車站牌(中正路一段87巷8弄)上、下車，再步行進入漁人碼頭。散場時，離場車輛一律由漁人碼頭後哨(第二出入口)出場；行人在前哨(第一出入口)疏散將於中正路二段51巷分3條管制路線，分流搭乘輕軌、步行及搭乘公車3個路線的人行專屬動線，請民眾依現場工作人員指揮分流離場。新北市漁業處表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔左右岸，煙火建議觀賞點，除是最接近煙火的第一排，漁人碼頭外的也是不錯的觀賞點，另也都是絕佳的觀賞區域。