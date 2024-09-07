不只國泰！A350發動機引飛安疑慮　外媒曝：馬航也有發現問題

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香港國泰航空（Cathay Pacific）一架A350空中巴士，本月2日在起飛不久後，疑似引擎起火而返航，經調查後發現是引擎零件故障，為全球首例。消息一出，導致A350發動機供應商勞斯萊斯股價一度重挫達6.5%。有外媒踢爆，不只國泰，馬來西亞航空（Malaysia Airlines，簡稱馬航）近日也發現類似問題。根據法新社報導，馬航透過聲明證實，搭載Trent XWB-84發動機的A350-900型機隊，近期進行預防性檢查時發現，其中1架飛機的高壓燃油軟管，存在潛在問題，已被迅速解決，該架飛機通過嚴格的維護規範，已獲准重新投入服務。國泰航空2日飛往蘇黎世（Zurich）的空巴350-1041型客機，2日在起飛後不久返航，國泰隨即停飛48架飛機進行檢查，全球多家航空公司也下令，檢查旗下的空巴A350飛機。當時有外媒引述消息人士說法，聲稱該事件涉及一個燃料噴嘴問題，這是引導燃料進入引擎的零組件；航空專家認為，這類問題相當少見，除非是嚴重缺陷，不然通常比渦輪葉片等主要旋轉零件故障引發的警報要少。