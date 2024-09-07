高雄六合夜市旁傳墜樓！旅店女住客頂樓墜亡　民眾目擊經過

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高雄市六合夜市旁今（7）日凌晨傳出墜樓事故，1名女子自大樓頂樓墜下當場死亡，不少攤商、民眾目擊過程。經查，死者身份為36歲林姓女子，已通知家屬認屍，並依程序相驗釐清死因。案發於今日0時50分，新興區中山一路口某飯店傳出巨響，警方獲報後到場時，發現1名女子趴臥馬路，滿地鮮血已當場死亡，由於飯店位在六合夜市旁，當下不少攤商、民眾目擊過程。警方調閱大樓監視器，查出死者為投宿旅店的36歲林姓女子，不明原因獨自走上頂樓後，不久後便發生墜樓事故，其證件、手機等隨身物品都留在房間內，因現場無打鬥痕跡，警方研判無外力介入，已通知家屬前往認屍，將由法醫相驗釐清死因。