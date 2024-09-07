火星人布魯諾演唱會今高雄登場　世運館交通、接駁與相關優惠整理

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▲「火星人布魯諾」（Bruno Mars）於世運主場館舉辦演唱會交通轉乘指南。（圖／高雄市交通局提供）

▲「火星人布魯諾」（Bruno Mars）於世運主場館舉辦演唱會離場轉乘指南。（圖／高雄市交通局提供）

▲「火星人布魯諾」（Bruno Mars）於世運主場館舉辦演唱會，高雄市經發局也結合百貨、KTV業者推出多項優惠。（圖／高雄市經發局提供）

美國人氣歌手「火星人布魯諾」（Bruno Mars）今（7）日、明（8）日共兩天，在高雄世運主場館舉辦演唱會《Bruno Mars Live in Kaohsiung》。高雄市政府交通局提醒，世運大道將於演唱會活動2天的中午12時開始實施交通管制至深夜24時。因應人潮，也規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。《NOWnews今日新聞》整理世運主場館相關交通資訊、管制以及針對火星人布魯諾演唱會相關優惠活動，一文掌握。交通局補充，參加演唱會活動請盡量搭乘公共運輸，「搭捷運、不開車、少騎車、走路最健康」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多加利用外圍捷運臨停接送，再搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達演唱會場。此外，主辦單位安排免費接駁專車，下午3時至晚間7時提供「高鐵左營站／台鐵新左營站－演唱會場」進場接駁車服務、晚間9時至晚間11時30分提供「演唱會場－高鐵左營站／台鐵新左營站」散場接駁車服務。散場疏運部分，這次市府增加中油公司宏南社區行人通道，D、E出口歌迷可依牌面指示直接步行穿越宏南社區，至R18油廠國小站距離較近外，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘。本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側及緯六路，開放時間為9月7日及8日中午12時至晚間11時，騎車前往的歌迷可加以利用，並請記得準時離場。另會場依照慣例，請民眾千萬不要開車來，以免因為找不到停車位延誤進場時間。針對當天交通管制，交通局說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道中午12時至深夜24時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及公車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。高雄夢時代、SKM Park Outlets、義大世界、義享時尚廣場及漢神百貨等多家商場，針對演唱會觀眾推出一系列好康優惠活動。歌迷只要持有指定演唱會門票，即可兌換百貨商品百元抵用券、專屬折扣或小禮。SKM Park Outlets 更是自9月1日至12月31日，只要持有火星人布魯諾等指定演唱會門票，即可獲得200元抵用券。高雄的知名連鎖KTV「享溫馨」也針對火星人布魯諾的歌迷，推出了「最E火星人派對」活動，即日起到9月13日，凡4人以上包廂歡唱，不論是穿戴火星人專屬 DressCode——經典墨鏡、爆炸頭、復古花襯衫，只要打卡上傳，即可享受包廂費8折優惠，並免費獲得飲品與拼盤。