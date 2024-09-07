基金經理人：台股現有3大利多　看好第四季延續多頭走勢

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由於時逢美國大選、經濟衰退疑慮，以及輝達是否收到司法部傳票等多個雜訊，台股還有震盪，國泰投信表示，第四季多頭格局不變，建議投資人可趁9月逢低佈局，國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，今年下半年仍以AI、半導體產業作為市場主旋律，台股第一基本面佳、第二股利率高、第三還有高股息與AI議題輪流點火，3大利多將會成為第四季重要成長動能。根據國發會公布最新景氣概況燈號，8月是從紅燈轉為黃紅燈，雖然AI商品需求續強，但在傳產復甦較慢，股市未能續紅。國泰投信對此表示，近期市場適逢美國大選、經濟衰退疑慮，還有輝達是否收到司法部傳票等多個雜訊，台股還有震盪，以及週五（5日）晚間美國公布的非農就業指數與失業率等指標，尚待雜音消退，第四季多頭格局不變。建議投資人可趁9月逢低佈局，介入具高息股、高夏普值的優質主動式基金，掌握台股向上契機。梁恩溢說明，投信連續6個月買超，資金動能強勁，科技與金融兩大產業獲利展望超前，產業基本面無虞，再進一步看數據發現截至今年7月底，台灣高股息指數股利率達到4.5%，高於全球指數的3.1%，幾乎就是美國高股息指數的2倍，名列全球前段班，吸引各國關注與投資。根據研調機構IDC報告，預估未來5年全球AI相關支出，擴增超過1倍至6320億美元，台股即使短期震盪，但在上半年漲多，目前都還在接受的範圍，9月FOMC會議的降息碼數將牽動市場走向，此外還有iPhone16發表話題等，台股成長動能受到期待，投資人則可善用主動型基金布局台股，參與第四季漲升行情。國泰台灣高股息基金有專業經理人主動操盤，左擁高股息、右抱績優股，緊跟市場脈動靈活調整投資組合，基金自今年5月起逐步提高投資組合，AI概念股的比重達近40%，成份股中護國神山台積電的比例就達9.17%，其他包括聯發科、鴻海都有超過6%，梁恩溢表示，國泰台灣高股息基金根據自身投資需求，選擇不配息級別A與配息級別B，而以長期績效來看，2種配息機制在近6個月、1年、2年、3年及自今年以來的績效皆有位列同類型基金前段班。梁恩溢更進一步分析，高股息股的特性具有強大競爭力，而且籌碼穩定，投資人普遍偏好優質個股，所以往往股價下跌後就容易出現買盤承接，股價波動度相對較低，台股歷經多空，憑藉基金經理人的靈活操作，打造進可攻、退可守布局，發揮主動操作優勢，適合小資族、退休族群作為長期核心配置，也是也是許多家長幫助小孩準備的第一桶金。