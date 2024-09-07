影／賴清德YT新企劃《德講的事》上線！聚焦總統教育獎得主故事

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總統賴清德近日啟動「總統教育獎關懷之旅」，將透過全新系列節目《德講的事》，紀錄總統與教育獎得主間的互動故事，首集《德講的事》以「用角力翻轉人生的張祖銘」為題，於今（7）上午上線，內容聚焦於新北市安坑國小角力隊張祖銘同學的勵志故事，面對學習障礙、家庭困境，一路成功克服，到成為角力場上無畏勇士的奮鬥歷程。賴清德今年7月出席「2024總統教育獎頒獎典禮」致詞時表示，「這些獲獎學生不僅走出自己的人生光明大道，更讓社會看見生命的光輝，這些故事充滿勇氣、堅強與無限潛能，正是社會正能量的象徵」。據指出，典禮過後，賴清德仍相當掛心總統教育獎得主們，並主動提出，未來要在行程間安排訪視行程，希望透過面對面深入關懷與對談，給予學生最直接、溫暖的關心。近日「總統教育獎關懷之旅」正式啟動，第一位是新北市安坑國小角力隊張祖銘。張祖銘來自隔代教養家庭，與阿嬤相依為命，小學二年級開始因緣際會接觸角力練習，在啟蒙教練徐金山、教練賴怡妃訓練下，張祖銘至今分別拿下新北市角力錦標賽、全國角力錦標賽、總統盃全國角力錦標賽冠軍，堪稱奪冠大滿貫。影片中如實紀錄張祖銘與角力隊同學訓練日常，從暖身、肌耐力到實戰訓練，過程相當不容易。教練也提及角力隊孩子們鞋子數量不夠，孩子們需要輪流使用，且有些鞋子狀況已經不堪使用，賴清德當場暖心表示「沒關係，我來」，要為角力隊每一位同學換新鞋；賴清德收到學生親筆寫的卡片，聽聞是「全部人的心意」，靦腆表示感謝。張祖銘在影片中也幽默分享他第一次在總統府見到賴清德時的感想，直言「這真的是總統嗎」、「長得蠻好看的」；張祖銘也期許，未來有機會可以站上國際舞台，為國爭光。據指出，全新系列節目《德講的事》，將延續賴清德對於總統教育獎得主的重視與關心，透過分享這些學生的感人故事與他們面對逆境的經歷，表揚他們的努力，讓更多人聽見這些孩子的故事，從中得到啟發與鼓舞，為台灣社會注入更多正向能量。節目名稱「德講」的事，使用「得獎」諧音，意即「賴清德講述總統教育獎得主的故事」，希望透過可愛的諧音，更溫暖呈現節目旨意。