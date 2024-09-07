彰化車禍10歲姊離世！肇事男「洗腎＋心臟病」跑醫院　嘆沒錢可賠

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彰化縣伸港陳姓小姊妹今年2月遭無照休旅車追撞昏迷送醫，歷經197天與死神搏鬥，10歲姊姊仍在5日不幸離世。陳姓阿公抱怨，肇事蕭男態度不佳，在這段期間僅去醫院探望1次，也未到靈堂捻香。對此，蕭男則回應，自己每周到醫院洗腎3次又罹患心臟病，連昨天出庭都是洗完腎趕過去，對方開口求償1200萬元，今年7月調解沒結果，如今靜待司法調查。回顧案情，今年2月22日傍晚6時許，10歲、9歲、8歲的陳姓3姊弟在放學回家的途中，在行人穿越道時遭74歲蕭男無照撞上，陳姓小姊妹重傷送醫，2人昏迷指數都只有3，其中10歲姊姊曾一度甦醒，能夠眨眼、微笑，豈料5月卻因急性水腦症再度陷入昏迷，本月5日時因中樞神經衰不治。據悉，肇事蕭男就住在三姊弟家不遠處，他供稱當時要去朋友家泡茶，那時看見綠燈就直行，怎料3個小孩突然衝出來，當看到人時已經來不及，想煞車也來不及了，事後他也四處求神拜佛，更希望姊妹能康復。針對陳男阿公的抱怨，蕭男無奈地說，因為自己不識字，所以沒考駕照，肇事後因無照駕駛被開罰2萬4000元，而妻子也因為是車主，被連帶罰款2萬多元，另外還有10萬元車損，車子也因此報銷了，雖然他有違規，但「無照該開罰的罰了，對方闖紅燈，我根本就來不及煞車」。蕭男指出，他罹患心臟病，近10年每周又要到醫院洗腎3次，連昨天出庭都是洗完腎趕過去，昨天又5萬元交保。在事故發生後，曾包給姊妹各1萬2000元、陳家弟弟3萬元，妻兒都曾去陳家探視1次，今年7月調解時，因對方要求1200萬元，他認為賠償金額太高，調解沒結果，現在就看司法怎麼判。