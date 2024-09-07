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台北羽球公開賽／葉李配因傷退賽！李佳馨曝傷情：沒扭過這麼嚴重

記者黃建霖/臺北報導

▲台北羽球公開賽混雙四強戰，台灣組合葉宏蔚、李佳馨打完第一局，因為李佳馨在處理球時腳意外翻船扭到選擇退賽飲恨四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）
▲台北羽球公開賽混雙四強戰，台灣組合葉宏蔚、李佳馨打完第一局，因為李佳馨在處理球時腳意外翻船扭到選擇退賽飲恨四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）
2024超級300系列的台北羽球公開賽今（7）日進行混雙4強戰，我國第一混雙「葉李配」葉宏蔚／李佳馨對上泰國組合Pakkapon Teeraratsakul／Phataimas Muenwong發生意外，首局李佳馨就腳踝扭傷，雖然打完該局，但最終考量傷勢情況，選擇退賽，兩人本屆賽會的賽程提前結束。

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李佳馨扭傷　葉李配4強退賽

李佳馨此役在首局比賽中不慎受傷，雖然和搭檔硬是撐完，但在以19：21輸掉之後，兩人最終決定退賽，在走到混合採訪區時，他們都對這個結果顯得相當失望。

「沒扭過那麼嚴重，第一局打完後覺得很不舒服，現在還在痛。」李佳馨賽後自嘲，在受傷之後，基本上是葉宏蔚在單打，她說這是自己生涯第一次在比賽中因傷退賽，接下來的行程是香港和中國比賽，希望能盡快恢復。

楊博軒／胡綾芳晉級　挑戰搭檔首冠

而另一組台灣混雙楊博軒／胡綾芳今天在4強以21：7、21：17強勢戰勝合庫隊友賴柏佑／林筱閔，明天將挑戰合作以來的首座混雙冠軍，過去在台北羽球公開賽，還沒有純本土陣容奪冠過。

▲台北羽球公開賽混雙四強戰，台灣組合葉宏蔚、李佳馨打完第一局，因為李佳馨在處理球時腳意外翻船扭到選擇退賽飲恨四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）
▲台北羽球公開賽混雙四強戰，台灣組合葉宏蔚、李佳馨打完第一局，因為李佳馨在處理球時腳意外翻船扭到選擇退賽飲恨四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）

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