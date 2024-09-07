民眾黨號召上街挺柯！林昭印拍桌吼小草：叫你們上街藉口一堆

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前台北市長、民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，疑涉貪污收賄、圖利罪遭羈押禁見，為此民眾黨決議「全黨動員、全國開講」。動員地方黨公職召集支持者上街頭聲援柯文哲，首場將於明（8）晚開講。民眾黨組織部副主任林昭印昨日上節目批評，許多小草聽到要上街頭，「一下出國，一下要上班，藉口一大堆」，令他相當火大，拍桌開嗆：「禮拜天給我出來」。民眾黨中央緊急應變小組昨日召開擴大會議，召集人黃國昌在會後記者會上，宣布民眾黨將號召「全國開講」，動員地方黨公職在街頭宣講，首站在明日晚上6點半，地點在立法院外濟南路全賢樓前，其他縣市黨公職將帶團北上參與。林昭印昨日上民眾黨直播節目《民眾之聲》節目，情緒相當激動，表示面對柯文哲遭羈押禁見，民眾黨準備召集支持者們上街頭，但鷹派聲音很大，「很多直播主在那邊XX叫」，讓黨內承受很大壓力。針對網路上的留言，林昭印表示他都有看，「但我必須要問你們一句，真的叫你們上街頭，一下出國、一下要上班，藉口一大堆」，接著他突然拍桌大嗆：「禮拜天你會出來嗎？你敢出來嗎？今天叫你出來啊！」林昭印說明，他真的很氣憤，也不諒解怎麼會走到這一步，從政治獻金案到京華城案，大家都要共同承擔，一同捍衛並相信柯文哲的清白。