《黑神話：悟空》正夯！馬斯克也按讚　把「天命人」AI換臉成自己

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▲根據VG Insights統計，《黑神話：悟空》至9月5日為止，全球銷量已突破1810萬。（圖／翻攝自《黑神话：悟空》官方微博）

中國深圳市游科互動科技有限公司（遊戲科學）推出的3A遊戲《黑神話：悟空》，一上市就爆紅，根據VG Insights統計，《黑神話：悟空》至9月5日為止，全球銷量已突破1810萬。《黑神話：悟空》在社群媒體掀起討論，連美國富豪馬斯克（Elon Musk）今（7）日也在個人X上發文稱讚，附上一張似乎是AI生成的圖片，把遊戲主角「天命人」換臉成馬斯克自己，讓網友笑翻。馬斯克發文稱讚《黑神話：悟空》是一款來自中國讓人印象深刻的3A遊戲，底下還附上一張把自己與遊戲主角「天命人」合成的照片，笑稱這個人看起來「莫名眼熟」。推文今早發出，至下午已經累積獲得超過15萬網友按讚，觀看次數破1900萬次。馬斯克發文也在微博掀起熱議，中國網友紛紛表示，「大佬有眼光」、「還是馬斯克會玩流量」、「替悟空省了一大筆廣告費」、「馬斯克的馬也是弼馬溫的馬」。作為中國首款國產3A遊戲，《黑神話：悟空》的成功，顯示了中國遊戲市場的巨大潛力。《黑神話：悟空》的聯合發行商、英雄遊戲公司董事長應書嶺受訪時透露，距離下一款中國國產3A遊戲的推出，很可能「非常接近了」，並稱未來公司的遊戲發行將從一開始就制定全球策略，希望海外的3A級遊戲開發商，能夠意識到中國市場的龐大，為中國玩家客製化更多功能。